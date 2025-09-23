Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Merkez Park Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen coşkulu bir açılış töreniyle başladı. Sunuculuğunu Jülide Ateş’in üstlendiği gecede, festivalin yarışma bölümlerinde yer alan filmler tanıtıldı ve Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerine takdim edildi.

REKLAM advertisement1

Açılış konuşmasını yapan Başkan Vekili Güngör Geçer, sinema emekçilerini anarak başladığı konuşmasında, “Sanatın iyileştirici ve umut verici gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz. Sinema, gerçekleri görünür kılarak insanlık vicdanının dili oluyor” dedi. Geçer, Gazze’de yaşanan insanlık dramı, yurdu saran orman yangınları ve zeytin ağaçlarının festivalin bu yılki ana temasını oluşturduğunu belirterek, mottolarının “Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur” olduğunu söyledi.

REKLAM

Törende, tutukluluğu nedeniyle açılışa katılamayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın mesajı, yapay zekâ aracılığıyla seslendirilerek okundu. Karalar, mektubunda ifade özgürlüğünün önemine dikkat çekti: “Sanatçının özgür hissetmediği bir ortamda üretimden söz edilemez. Buna rağmen tüm güçlüklere karşın mesleklerini onurla sürdüren sanatçılarımızı yürekten kutluyorum.” Karalar ayrıca, Adana’ya kazandırılmakta olan Yılmaz Güney Müzesi çalışmaları için destek veren Fatoş Güney’e teşekkür etti.

Biket İlhan Festivalin geleneksel Orhan Kemal Emek Ödülleri bu yıl yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher’e verildi. Ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer’in elinden alan Biket İlhan, 45 yıllık emeğinin görülmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bu ödülü sadece kendim için değil, tüm sinema emekçileri adına almak istiyorum. Yitirdiğimiz Yeşilçam emekçilerine, bin bir zorluk ve dayanışmayla yaptıkları filmlerdeki emeklerine selam vermek istedim” dedi. İlhan ayrıca, ödülün Orhan Kemal’in adını taşımasının kendisi için ayrı bir anlamı olduğunu vurguladı ve Mavi Gözlü Dev (2007) filminde geçen bir sahneyi anlattı: “Genç bir mahkûm geliyor. Şiire meraklı, hatta Nazım’ın şiirlerini okuduğu için mahkûm ediliyor. O genç Orhan Kemal. Hapishanede çekinerek şiirlerini Nazım’a okutuyor. Nazım ise ona, ‘Bu işten vazgeç, senden çok güzel hikâyeler, romanlar bekliyorum’ diyor. Tahliye günü geldiğinde Orhan Kemal, Nazım’a veda etmeye gidiyor ve ‘72. Koğuş’u mutlaka yazacağım’ diyor. Nazım ise ‘Düşüncenin suç olmadığı bir dünya kurulur mu?’ diye soruyor. Orhan Kemal de ‘Sizce?’ diye karşılık veriyor” sözleriyle salondakilere seslendi.

Mahmut Cevher Mahmut Cevher’in ödülünü ise, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar sundu. Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Yaşar Seriner’in ödülü, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar tarafından Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü’nün elinden alındı. Samancılar, “Yaşar abi yüreğiyle kalbiyle iyi bir insan olduğu kadar iyi de bir yönetmendi. Dileğimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşması ve yeniden kamera başına dönmesi” dedi. Gizli Ajan Festivalin ilk günü gösterimlerinde, kısa film seçkisi ve Orhan Tekeoğlu’nun yönettiği “Sıra Dışı Bir Cerrah adlı belgesel vardı. Gösterimin ardından yapılan söyleşide Tekeoğlu, filmin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı: “Hakkında yıllardır kulaktan kulağa anlatılan, otorite dinlemeyen ama çalışkan, sıra dışı bir doktor portresi vardı. Onu tanıyınca çocukluğundan başlayarak tüm hayatını anlattı ve ortaya bu belgesel çıktı.” Dr. Ali Akyüz’ün karakteri ve mesleki duruşunun kendisine ilhâm verdiğini belirten yönetmen, “Biz sıra dışı bir doktorun hikâyesine ışık tuttuk” dedi.

Festivalde bugün yarışma heyecanı başlıyor Esas 01 Burda Cinema Pink Sineması’nda düzenlenen festival programında bugün yarışma heyecanı başlıyor. Emine Yıldırım’ın yönettiği “Gündüz Apollon Gece Athena” ve Orhan Eskiköy’ün “Ev” adlı filmleri Ulusal Uzun Film Yarışması’nda jüri karşısına çıkıyor. Ulusal Belgesel Yarışması’nda ise Ömer Faruk Çetin’in “Muzaffer” ve Gülten Taranç ile Ragıp Taranç’ın “Dedemin Evi” adlı belgeselleri izlenebilir. Bugün ayrıca, “Anılarıyla Ustalarımıza Saygı” başlıklı söyleşi Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl içinde kaybettiğimiz yönetmenler Ali Özgentürk, Erden Kıral ve Şerif Gören’in yanı sıra, sinemamızın efsane oyuncularından Filiz Akın’ın anılarda yaşatılacağı etkinlikte, Halil Ergün, Sabahattin Çetin ve Işıl Özgentürk konuşmacı olarak yer alacak. Etkinliğin moderatörlüğünü Esin Küçüktepepınar üstlenecek. REKLAM “Gizli Ajan” ile “Romería” ya Türkiye prömiyeri

Romería Festivalde yarın; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “Uçan Köfteci” ve “Cinema Jazireh”, Ulusal Belgesel Yarışması’nda ise “Manguel’in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar’ın İzinde” ve “Nikita – Tanrıçanın Ölümü” adlı filmler seyirciyle buluşurken, Uluslararası Kısa Film Yarışması da başlıyor. Festivalin dünya sineması programında, Kleber Mendonça Filho’nun Cannes’da En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan sürükleyici siyasi gerilim filmi “Gizli Ajan” (The Secret Agent) ile Katalan yönetmen Carla Simón’un Cannes’dan başlayarak uluslararası övgüler toplayan “Romería”, Türkiye’de ilk kez Adana Altın Koza’da gösterilecek. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Esas 01 Burda, GAİN ve Toyota ana sponsorluğunda gerçekleşecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 28 Eylül’e dek sürecek. Tüm gösterimlerin ve etkinliklerin ücretsiz olacağı festivalde, 11 ülkeden, 97 yönetmenin toplam 122 filmi sinemaseverlerle buluşacak. FESTİVALDE YARIN / 28 EYLÜL 2025, ÇARŞAMBA 10:30 – AKADEMİ: “Gişenin Geleceği ve Sinemanın Geleceği” / Moderatör: Gökhan Mutlay, Konuşmacılar: Cenk Sezgin, Ersan Çongar, Murat Şeker

13:30 – AKADEMİ: “Film Müziği: Olmalı mı, Olmamalı mı?” / Konuşmacı: Barış Diri 12:00 – Gündüz Apollon Gece Athena / Emine Yıldırım (2025, 112') 13:00 – Muzaffer / Ömer Faruk Çetin (2025, 40') 13:00 – Yüreğini Eline Al ve Yürü (Put Your Soul on Your Hand and Walk) / Sepideh Farsi (2025, 110') 15:00 – Ev / Orhan Eskiköy (2025, 93') 15:15 – Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan / Mehmet Güreli (2025, 65') 15:30 – Yiten Düşler (Passing Dreams) / Rashid Masharawi (2024, 120') 15:00 – Dedemin Evi / Gülten Taranç & Ragıp Taranç (2025, 72') 15:00 – Cléo Beşten Yediye (Cléo from 5 to 7) / Agnès Varda (1962, 90') 17:15 – Aynalar No:3 Okyanusta Bir Tekne (Mirrors No.3) / Christian Petzold (2025, 86') 17:30 – Uçan Köfteci / Rezan Yeşilbaş (2025, 106') 17:30 – Manguel’in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar’ın İzinde / Melik Külekci (2025, 62') 18:00 – Devrimi Ekip Biçmek (Farming The Revolution) / Nishtha Jain & Akash Basumatari (2024, 105') 18:45 – Uluslararası Kısa Film Yarışması I: Hatch / Fotoğrafımızı Çekin / Kavanoz / La Mort / Happiness / Çeşitli Yönetmenler (75’) 20:00 – Gizli Ajan (The Secret Agent) / Kleber Mendonça Filho (2025, 158')

20:30 – Cinema Jazireh / Gözde Kural (2025, 128') 20:30 – Romeria / Carla Simón (2025, 114') 20:30 – Nikita “Tanrıçanın Ölümü” / İbrahim İzol (2025, 61') 20:45 – Uluslararası Kısa Film Yarışması II: The Last Ingredient / Ambience / Chawk / Qaher / Why Did You Come Back Every Summer / Çeşitli Yönetmenler (75’) Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu 18:00 – Söyleşi: Sinemaya Adanmış Bir Ömür Prof. Sami Şekeroğlu Moderatör: Prof. Senem Duruel Erkılıç Konuşmacılar: Gani Müjde, Serdar Akar, Prof. Alev İdrisoğlu, Prof. Asiye Korkma