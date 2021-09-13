Ödüller verildi

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28'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında açılış ve 'Orhan Kemal Emek Ödülleri' gecesi gerçekleştirildi. Ödüller, sinema yazarı Sevin Okyay ile görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay'a verildi

HABERTURK.COM / AA

28'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Orhan Kemal Emek Ödülleri' sinema yazarı Sevin Okyay ile görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay'a verildi.

Sevin Okyay

Sunuculuğunu Yeliz Doğramacılar Arman'ın yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, Adana'nın ülkede çekilen filmlere konu, mekan, insan kaynağı ve ev sahipliği yapan muhteşem bir plato olduğunu söyledi. Festivalin bu yılki temasının 'Doğa' olduğunu aktaran Karalar, "Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan yangın ve sel felaketleri ortada. İnsanlık olarak doğaya haşin davranmanın bedelini ödemeye başladık. İklim değişikliğiyle ilgili mücadelede hepimize önemli görevler düştüğünü hatırlatmak isterim" dedi. Karalar, konuşmasında kısa süre önce hayatını kaybeden festival direktörü Kadir Beycioğlu, sinema ve tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy ile yaşamını yitiren diğer sanatçıları saygıyla andığını kaydetti.

Menderes Samancılar - Güven Kıraç - Zeydan Karalar

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk'ün konuşmasının ardından Ferhan Şensoy belgeselinin gösterimi yapıldı. Konuşmaların ardından çevirmen, yayıncı, film eleştirmeni, muhabir, spor ve sinema yazarı, radyocu ve televizyon programcısı Sevin Okyay, Orhan Kemal Emek Ödülü'nü Adana Valisi Süleyman Elban'ın elinden aldı. Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay'ın ödülü ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar tarafından oyuncular Menderes Samancılar ile Güven Kıraç'a takdim edildi. Ödül töreninin ardından Birsen Tezer konser verdi.