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        Haberler Yaşam Orhan Gencebay kimdir, kaç yaşında? Orhan Gencebay'ın hayatı ve biyografisi

        Orhan Gencebay kimdir, kaç yaşında? Orhan Gencebay'ın hayatı ve biyografisi

        Orhan Gencebay, Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olarak tanınır. 4 Ağustos 1944 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Gencebay, müziğe olan ilgisini çok genç yaşlarda keşfetti. 6 yaşında, klasik batı müziği eğitimi alarak müzik dünyasına adım attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:03
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        Orhan Gencebay kimdir, kaç yaşında?
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        Eğitimini, Rus konservatuvarı mezunu ve Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak sürdürdü. Aynı zamanda 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı. Orhan Gencebay kimdir? Orhan Gencebay nereli?

        Orhan Gencebay Kimdir?

        Genç yaşta müzik yeteneğiyle dikkat çeken Gencebay, 10 yaşında ilk bestesini yaparak müzik dünyasında adından söz ettirmeye başladı. Bu dönemde Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi de almaya başlayan sanatçı, müzikal yeteneğini geliştirmek için çeşitli müzik cemiyetlerinde çaldı. Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu üstlenen Gencebay, kendi müzik dershanelerinde öğretmenlik yaptı.

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        Çocukluk yıllarında en çok etkilendiği kişi olan bağlama üstadı Bayram Aracı'dan ilham aldı ve "küçük Bayram" olarak anılmaya başlandı. 14 yaşında ilk profesyonel bestesini yapan Orhan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve rock müziğiyle ilgilenmeye başladı. İstanbul'a taşınarak İstanbul Belediye Konservatuvarı'na giren sanatçı, burada da müzik kariyerine şekil verdi. Aldığı ödüller aşağıdaki gibidir.

        • 1968-1976 arası her 45'liği için Altın Plak ödülleri
        • 1976 Ses dergisi Yılın Türk Müziği Sanatçısı ödülü
        • 1970: İstanbul Plak tarafından, yüksek tiraj başarısından olayı verilen Altın Taç Ödülü
        • 1984: Tercüman gazetesi tarafından verilen Yılın Sanatçısı Ödülü
        • 1984: Merhaba dergisi tarafından verilen Yılın Sanatçısı Ödülü
        • 1985: Ses dergisi tarafından verilen Yılın Sanatçısı Ödülü
        • 1990: MÜYAP tarafından Dokunma adlı albümünün göstermiş olduğu yüksek satış başarısından dolayı verilen Yüksek Tiraj Ödülü
        • 1990: ABD-Mısır-İsrail'in önde gelen üniversiteleriyle, Hacettepe Üniversitesi'nin ortaklaşa vermiş olduğu Montu Merit Doktorası (Fahri Müzik Doktoru) Ödülü
        • 1995: Mehmetçik Vakfı tarafından verilen Altın Madalya Ödülü
        • 1998: İntermedia ekonomi dergisi tarafından verilen Ekonomide Yılın Yıldızları Ödülü
        • 1998: Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanı
        • 2000: Altın Kelebek Ödülleri Fantezi Müzik Onur Ödülü
        • 2009: Cumhurbaşkanlığı tarafından, Türk Milli Eğitimine katkılarından dolayı verilen Onur Ödülü
        • 2011: Kral Tv Müzik Ödülleri Onur Ödülü
        • 2013: Müyap Fiziki Satış Ödülü
        • 2013: Kral Tv Müzik Ödülleri En İyi Proje Ödülü

        Orhan Gencebay'ın müzik hayatı boyunca birçok başarılı besteye ve albüme imza attığı bilinirken, Türk müziğinin gelişimine ve çeşitlenmesine büyük katkı sağlamıştır. Gencebay, kendi özgün tarzıyla Türk müziğinde önemli bir yere sahiptir ve Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir sanatçı olarak anılmaktadır. Orhan Gencebay kaç yaşında? İşte Orhan Gencebay hayatı.

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        Orhan Gencebay Hayatı

        Orhan Gencebay, müzik kariyerine genç yaşlarda başlamış ve kısa sürede Türk müziği dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. 2024 yılına göre 80 yaşındadır. 13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi almaya başlayan Gencebay, müziğe olan tutkusunu ve yeteneğini bu eğitimlerle pekiştirmiştir. Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul'da çeşitli musiki cemiyetlerinde yer alarak yaylı tambur ve bağlama çalmıştır. Bu dönemde Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu üstlenmiş ve müzik alanında hizmet vermiştir.

        Kendi açtığı müzik dershanelerinde öğretmenlik yapmasıyla birlikte genç nesilleri de müzikle buluşturmuş ve yetiştirmiştir. Çocukluk yıllarında en çok etkilendiği kişi olan bağlama üstadı Bayram Aracı'dan ilham alarak "küçük Bayram" olarak anılmaya başlanmıştır. Müzik kariyerindeki başarısını genç yaşlarda gösteren Orhan Gencebay, 14 yaşında ilk profesyonel bestesini yapmıştır. 16 yaşından itibaren caz ve rock müziği ile ilgilenmeye başlayarak farklı tarzlarda müziğe yönelmiştir. İstanbul'a gelerek İstanbul Belediye Konservatuvarı'na katılan Gencebay, burada da müzik eğitimine devam etmiş ve icra heyetinde bulunmuştur.

        Gencebay'ın müzik kariyeri boyunca birçok unutulmaz esere ve besteye imza atmış olması, onu Türk müziğinin önemli isimlerinden biri haline getirmiştir. Kendi besteleriyle ve yorumlarıyla çeşitli türlerde iz bırakan Gencebay, aynı zamanda Türkiye'nin sosyal ve siyasi yaşamına da müziğiyle seslenmiştir. "Batsın Bu Dünya" gibi parçalarıyla Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu dönemlerde topluma seslenmiş ve müziğiyle birlikte duygusal bir bağ kurmuştur. Diskografisi şu şekildedir:

        • Harika Plakçılık
        • Musalla Taşı (1972)
        • Bir Teselli Ver (1972)
        • Kervan Plakçılık
        • Batsın Bu Dünya (1975)
        • Hatasız Kul Olmaz (1976)
        • Sarhoşun Biri (1976)
        • Benim Dertlerim (1978)
        • Yarabbim (1979
        • Aşkı Ben Yaratmadım (1980)
        • Ben Topraktan Bir Canım (1981)
        • Kördüğüm (1981)
        • Bir Damla Mutluluk (1982)
        • Leyla ile Mecnun (1983)
        • Dil Yarası (1984)
        • Beni Biraz Anlasaydın (1985)
        • Cennet Gözlüm (1986)
        • Akma Gözlerimden (1987)
        • Emrin Olur (1988)
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