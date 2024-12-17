Orhan Gencebay: Kenarda bekleyen 125 şarkım var

"İNŞALLAH GÜZEL BİR ALBÜM OLACAK"

Albüm hazırlığı içinde olduğunu açıklayan Gencebay, “Son dönemde yeni albüm için çalışmalara başladım. Şimdilik notaları yazıyorum. Kenarda bekleyen yaklaşık 125 şarkım var. On ya da on iki şarkılık bir albüm yapmayı düşünüyorum. İnşallah güzel bir albüm olacak” dedi.