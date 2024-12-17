Orhan Gencebay: Kenarda bekleyen 125 şarkım var
Orhan Gencebay, on iki şarkıdan oluşacak albüm üzerinde çalıştığını ve hazırlıkların devam ettiğini söyledi
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Habertürk’ten Atakan Makar'ın haberine göre, Orhan Gencebay'ı albüm hazırlığı öncesi bakım telaşı sardı. Ünlü şarkıcı, eşi Sevim Emre ile Nişantaşı'ndaki bir dişçi kliniği çıkışı objektiflere yansıdı.
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Dişçi randevusu olduğu için acelesi olduğunu söyleyen Gencebay, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayıp, albüm hazırlığı içinde olduğu açıklamasında bulundu.
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"İNŞALLAH GÜZEL BİR ALBÜM OLACAK"
Albüm hazırlığı içinde olduğunu açıklayan Gencebay, “Son dönemde yeni albüm için çalışmalara başladım. Şimdilik notaları yazıyorum. Kenarda bekleyen yaklaşık 125 şarkım var. On ya da on iki şarkılık bir albüm yapmayı düşünüyorum. İnşallah güzel bir albüm olacak” dedi.
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