Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Orhan Ak: Üç puan almak istiyorduk - ikas Eyüpspor Haberleri

        Orhan Ak: Üç puan almak istiyorduk

        Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Trabzon'a 3 puan almak için geldiklerini belirterek, "Trabzonspor gibi bir takım karşısında hata yaptığınızda bunun cezasını mutlaka kesiyor. Planlarımız netti ancak hatalar sonucu mağlup olduk" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 23:34 Güncelleme: 25.10.2025 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Üç puan almak istiyorduk"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Trabzonspor’a 2-0 mağlup oldu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, açıklamalarda bulundu.

        "ÜÇ PUAN ALMAK İSTİYORDUK"

        Ak, "Oyuncumuz Luccas’a geçmiş olsun diliyorum. Çok önemli bir oyuncumuz, ona ihtiyacımız var. Planlarımız çok netti, 3 puan almak istiyorduk. Ancak Trabzonspor gibi birtakım hatalarınızı cezalandırıyor. İkinci yarı oyundan vazgeçmeden devam ettik ama oyun disiplininden kopmamız 2-0’lık sonuca neden oldu. Kısa süredir takımla birlikteyiz, üzerine koyarak devam etmemiz lazım. Bu takımda o kalite ve kapasite var" diye konuştu.

        LUCAS CLARO'NUN DURUMU

        Sakatlanan Luccas Claro’nun durumuna da değinen Ak, "Lucas Claro ile birlikte İstanbul’a döneceğiz. Orada yapılacak kontrollerin ardından durumunu daha net bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Örnek konutlar görüntülendi
        Örnek konutlar görüntülendi
        Donald Trump: İstikrar gücü yakında hazır olacak
        Donald Trump: İstikrar gücü yakında hazır olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Ters yön ihlali can aldı
        Ters yön ihlali can aldı
        "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
        "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Habertürk Anasayfa