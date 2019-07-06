06 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Organik Aşk filmi oyuncuları kimler? Organik Aşk filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Komedi dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Organik Aşk filmine dair detaylar...
ORGANİK AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Organik Aşk filmi, Muğla'nın birbirinden güzel köylerinde çekildi. Köyceğiz, Ortaca, Dalyan ve Fethiye'de tamamlanan çekimlerde yerel halk da oyuncu olarak yer aldı.
ORGANİK AŞK FİLMİ KONUSU
Organik Aşk, Bülent ve Esma'nın hikayesini anlatıyor. Beceriksiz bir adam olan Bülent zengin bir ailenin çocuğudur. Ailenin eriştiği zenginlik evin babası Celal sayesindedir. Başarılı bir iş adamı olan Celal'in hayattaki tek başarısızlığı oğlu Bülent'tir. Dünyanın parasının harcayarak oğlunun başarısızlığını örtbas eden Celal artık bu duruma bir son vermeye karar verir. Oğlunun kendi ayakları üzerinde durmasını isteyen Celal, kendisini düzeltmesi için oğluna bir ay müddet verir.
Bülent, bir ay içerisinde sıfırdan bir hayata başlayıp işleri yoluna koymazsa mirastan men edilecektir. Bu bir ay içerisinde başına türlü belalar açan Bülent'in hayatı düğünden kaçan gelin Esma ile karşılaştıktan sonra iyice karışır. Esma ile aşkı bulan Bülent bir yandan peşlerine düşen Esma'nın abisi Davut ile uğraşırken bir yandan kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışır.
ORGANİK AŞK FİLMİ OYUNCULARI
Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin’in oturduğu filmin senaryosunu Volkan Girgin kaleme alıyor. Başrollerini Gizem Karaca ve Mustafa Mert Koç'un paylaştığı filmin kadrosunda Tarık Papuçcuoğlu, Ruhsar Gültekin, Hacı Ali Konuk, Erdi Ünver gibi isimler yer alıyor.
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