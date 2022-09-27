'Oregon' filminin çekimleri tamamlandı



Bugüne kadar birçok filme ve senaryoya imzasını atan Ümit Ünal ile tiyatro başarılarının ardından ilk uzun metrajlı filmine imza atan Kerem Ayan’ın yeni filmi Oregon’un çekimleri tamamlandı.

Aslı İnandık ve Serkan Çayoğlu’nun başrollerini paylaştığı film, tek bir günün içinde gelişen olayları konu ediniyor. 80’li yılların toplumsal yaşamının merkezinde çeşitli insan panoramaları etrafında gelişen bir durum hikayesi sunuyor. Oregon, taşıdığı mizah ögeleri ve dinamik kurgusuyla izleyiciyi geçmişe götürmeye hazırlanıyor.

Oregon'un ilk uzun metrajlı film yönetmenliği deneyimi olduğunu belirten Kerem Ayan çekim sürecini anlattı: “ Gülmeli, eğlenmeli çok tatlı bir üç hafta geçirdik. Senaryoda yaz günü çekmemize rağmen iki kez fırtına yedik bunun dışında hiçbir sıkıntı olmadan çekimleri tamamladık. Film 1985 yazında bir yaz gününde geçiyor. Aslı ve Serkan hippi bir çifti canlandırıyor. Bodrum’dan İstanbul’a gelmişler. Ve arkadaşlarına bir müzik kaseti teslim etmeleri gerekiyor. O zamanlar tabi doldurma müzik kasetleri çok önemli. Arkadaşlarına bu kaseti vermeye geldikten sonra olaylar gelişiyor.”

Serkan Çağoğlu-Aslı İnandık-Kerem Ayan

Oregon’un çekimlerinin hızlı ve kolay bir set ortamında gerçekleştiğini söyleyen Aslı İnandık, “Film on bir farklı hikâyeden oluşuyor. Gaye ile Hakan’ın hikayesi gibi gözükse de bütün hikayeler bir yerde kesişip beraber yol alıyor. İç içe giriyor. Benim hayat verdiğim Gaye karakteri de biraz dik başlı biraz başına buyruk davranan ve olası krizlerde daha ortamı yatıştırabilme yeteneğine sahip biri” dedi.

Filmde Hakan karakterine hayat veren Serkan Çayoğlu ise “Benim için de yeni bir deneyimdi. Aslında beni bugüne kadar oynadıklarımdan tam tersi bir karakterde izleyeceksiniz. Aslı’yla da diğer oyuncularla da uyum içerisindeydik. Kerem de bize çok geniş bir alan içerisinde oynama fırsatı sundu.” diye konuştu.

Ferit Aktuğ, Selen Uçer, Nazlı Bulum, Özgür Emre Yıldırım, Nejat İşler, Zihni Göktay ve Nevra Serezli gibi isimlerin yer aldığı Oregon filmi geniş bir oyuncu kadrosu ile seyirci karşısına çıkıyor. Filmin müziklerini ise ünlü İtalyan besteci Pivio ve Aldo de Scalzi üstleniyor. Ocak 2023’te vizyona girecek olan Oregon, NuLook yapımcılığıyla hayata geçiyor