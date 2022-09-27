Ümit Ünal’ın senaryosuyla Kerem Ayan’ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu Oregon filminin çekimleri tamamlandı. Tek bir günün örgüsü içinde gelişen ve izleyiciyi içine alan bir hikayeyi, filmin yönetmeni Kerem Ayan ve başrol oyuncuları Aslı İnandık ile Serkan Çayoğlu anlattı.
Bugüne kadar birçok filme ve senaryoya imzasını atan Ümit Ünal ile tiyatro başarılarının ardından ilk uzun metrajlı filmine imza atan Kerem Ayan’ın yeni filmi Oregon’un çekimleri tamamlandı. Aslı İnandık ve Serkan Çayoğlu’nun başrollerini paylaştığı film, tek bir günün içinde gelişen olayları konu ediniyor. 80’li yılların toplumsal yaşamının merkezinde çeşitli insan panoramaları etrafında gelişen bir durum hikayesi sunuyor. Oregon, taşıdığı mizah ögeleri ve dinamik kurgusuyla izleyiciyi geçmişe götürmeye hazırlanıyor. Oregon'un ilk uzun metrajlı film yönetmenliği deneyimi olduğunu belirten Kerem Ayan çekim sürecini anlattı: “ Gülmeli, eğlenmeli çok tatlı bir üç hafta geçirdik. Senaryoda yaz günü çekmemize rağmen iki kez fırtına yedik bunun dışında hiçbir sıkıntı olmadan çekimleri tamamladık. Film 1985 yazında bir yaz gününde geçiyor. Aslı ve Serkan hippi bir çifti canlandırıyor. Bodrum’dan İstanbul’a gelmişler. Ve arkadaşlarına bir müzik kaseti teslim etmeleri gerekiyor. O zamanlar tabi doldurma müzik kasetleri çok önemli. Arkadaşlarına bu kaseti vermeye geldikten sonra olaylar gelişiyor.”
Oregon’un çekimlerinin hızlı ve kolay bir set ortamında gerçekleştiğini söyleyen Aslı İnandık, “Film on bir farklı hikâyeden oluşuyor. Gaye ile Hakan’ın hikayesi gibi gözükse de bütün hikayeler bir yerde kesişip beraber yol alıyor. İç içe giriyor. Benim hayat verdiğim Gaye karakteri de biraz dik başlı biraz başına buyruk davranan ve olası krizlerde daha ortamı yatıştırabilme yeteneğine sahip biri” dedi. Filmde Hakan karakterine hayat veren Serkan Çayoğlu ise “Benim için de yeni bir deneyimdi. Aslında beni bugüne kadar oynadıklarımdan tam tersi bir karakterde izleyeceksiniz. Aslı’yla da diğer oyuncularla da uyum içerisindeydik. Kerem de bize çok geniş bir alan içerisinde oynama fırsatı sundu.” diye konuştu. Ferit Aktuğ, Selen Uçer, Nazlı Bulum, Özgür Emre Yıldırım, Nejat İşler, Zihni Göktay ve Nevra Serezli gibi isimlerin yer aldığı Oregon filmi geniş bir oyuncu kadrosu ile seyirci karşısına çıkıyor. Filmin müziklerini ise ünlü İtalyan besteci Pivio ve Aldo de Scalzi üstleniyor. Ocak 2023’te vizyona girecek olan Oregon, NuLook yapımcılığıyla hayata geçiyor
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
'Oregon' filminin çekimleri tamamlandı/oregon-filminin-cekimleri-tamamlandi-3523961
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!