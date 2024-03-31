Ordu Belediye başkan adayları kimlerdir? Ordu Belediyesi hangi partide? Ordu Belediye başkanı kimdir?
Ordu Belediyesi hangi partide? Ordu Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Ordu Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ordu Belediyesini hangi parti kazandı ve Ordu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ordu yerel seçim sonuçları..
Ordu BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ordu Belediye Başkanlığını 270360 alınan oy ve %56.93 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Mehmet Hilmi Güler kazanmıştır.
Ordu Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 16
Milliyetçi Hareket Partisi 2
Cumhuriyet Halk Partisi 1
Ordu BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİMEHMET HİLMİ GÜLER - AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ZEKAİ SANA - CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ENVER YILMAZ - İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEDAT KUTLU - VATAN Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEYFİ DİZEK - BĞMSZ Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALEV DOĞAN - TKH Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ADEM AĞCA - YENİDEN REFAH Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEVİNÇ BAŞARAN - ZP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEZER YETGİN - DEVA Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ADEM BAŞ - DSP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı DAMLA BAYTEKİN - TKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HALİT DUYAR - SP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEVDA KOKUM - HAKPAR Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEMİH YILDIZ - TİP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NECMETTİN DURMUŞ - DEM Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı RIFAT YILMAZ - MP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SERHAT ÇELEBİOĞLU - DP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BÜLENT DİNÇ - HÜDAPAR Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUAMMER BELEN - BTP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ENGİN AKDAL - YTP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NECATİ KALENDER - HKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
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