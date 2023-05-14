Ordu Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Ordu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Ordu başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Ordu Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Ordu seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Ordu Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 87.14 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:16 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 83.5 oldu. Ordu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 255.821 oyla yüzde 63.92 - Kemal Kılıçdaroğlu: 123.860 oyla yüzde 30.95 - Sinan Oğan: 18.017 oyla yüzde 4.50 - Muharrem İnce: 2.536 oyla yüzde 0.63 oy aldı.



Ordu 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 255.821 oyla yüzde 63.92Kemal Kılıçdaroğlu: 123.860 oyla yüzde 30.95Sinan Oğan: 18.017 oyla yüzde 4.50Muharrem İnce: 2.536 oyla yüzde 0.63

Ordu Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 85.87 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:16 itibarıyla yüzde 72.4 oranında açıldı. 2023 Ordu milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 211.588 oyla yüzde 62.92 - Millet İttifakı: 108.936 oyla yüzde 32.4 - Ata İttifakı: 5.049 oyla yüzde 1.5 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.566 oyla yüzde 0.47 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 585 oyla yüzde 0.18 aldı. Saat 21:16 itibarıyla 2023 Ordu milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 211.588 oyla yüzde 62.92Millet İttifakı: 108.936 oyla yüzde 32.4Ata İttifakı: 5.049 oyla yüzde 1.5Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.566 oyla yüzde 0.47Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 585 oyla yüzde 0.18AK Parti: 159.135 oyla yüzde 47.32CHP: 76.502 oyla yüzde 22.75MHP: 41.975 oyla yüzde 12.48İYİ Parti: 32.434 oyla yüzde 9.65YENİDEN REFAH: 7.583 oyla yüzde 2.26ZP: 3.894 oyla yüzde 1.16BBP: 2.895 oyla yüzde 0.86MEMLEKET: 2.214 oyla yüzde 0.66ANAP: 1.188 oyla yüzde 0.35AP: 1.155 oyla yüzde 0.34TİP: 926 oyla yüzde 0.28YEŞİL SOL: 640 oyla yüzde 0.19HAKPAR: 573 oyla yüzde 0.17HKP: 272 oyla yüzde 0.08TKP: 260 oyla yüzde 0.08MP: 256 oyla yüzde 0.08SOL PARTI: 254 oyla yüzde 0.08GBP: 200 oyla yüzde 0.06YP: 99 oyla yüzde 0.03TKH: 71 oyla yüzde 0.02GENÇ: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00