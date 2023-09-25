Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ordu'daki yangında 7 bungalov kullanılamaz hale geldi - Güncel haberler

        Ordu'daki yangında 7 bungalov kullanılamaz hale geldi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir tesiste bulunan 7 bungalov çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 01:11 Güncelleme: 25.09.2023 - 01:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'daki yangında 7 bungalov kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Alınan bilgiye göre, Sahilköy Mahallesi'nde özel bir tesiste bulunan bungalovda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın diğer bungalovlara da sıçradı.

        Yangının söndürülmesi için bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yangını kontrol altına aldı ancak 7 bungalov kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ordu
        #ordu haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ermenistan barışa hazır
        Ermenistan barışa hazır
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        Fenerbahçe seriye bağladı!
        Fenerbahçe seriye bağladı!
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Dünya merakla bekliyordu
        Dünya merakla bekliyordu
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Sonbahar kapıda
        Sonbahar kapıda
        Bozayının şeker keyfi
        Bozayının şeker keyfi
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Habertürk Anasayfa