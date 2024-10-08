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        Haberler Gündem Ordu'da üzerine tomruk düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Ordu'da üzerine tomruk düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde üzerine tomruk düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 23:12 Güncelleme: 08.10.2024 - 23:12
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        Ordu'da feci kaza
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        Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Düğünlük Mahallesi mevkisinde, D.S. yönetimindeki kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu.

        Bu sırada bazı tomruklar, karşı yönden gelen Yusuf Dikme'nin kullandığı otomobilin üzerine düştü.

        Otomobil sürücüsü Dikme olay yerinde hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü D.S. gözaltına alındı.

        Öte yandan yola düşen tomrukların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #ordu
        #fatsa
        #haberler
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