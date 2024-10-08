Ordu'da üzerine tomruk düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Ordu'nun Fatsa ilçesinde üzerine tomruk düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Düğünlük Mahallesi mevkisinde, D.S. yönetimindeki kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu.
Bu sırada bazı tomruklar, karşı yönden gelen Yusuf Dikme'nin kullandığı otomobilin üzerine düştü.
Otomobil sürücüsü Dikme olay yerinde hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü D.S. gözaltına alındı.
Öte yandan yola düşen tomrukların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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