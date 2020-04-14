Edinilen bilgiye göre kaza, Fatsa-Kumru karayolu Karamolla Virajı mevkiinde meydana geldi. Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastaneye sevk ettiler.

İHA'nın haberine göre; kaza nedeniyle trafik yaklaşık 20 dakika tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.