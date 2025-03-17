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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu'da motosiklet ile cipin çarpıştığı kaza kamerada: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Ordu'da motosiklet ile cipin çarpıştığı kaza kamerada: 2 ölü

        Ordu Fatsa'da ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Cip sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 05:10 Güncelleme: 17.03.2025 - 05:10
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        Motosiklet ile cipin çarpıştığı kaza kamerada: 2 ölü
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        Fatsa ilçesinde F.K yönetimindeki plakası öğrenilemeyen cip, Yenipazar Mahallesi mevkisinde Dursun Kulaksız yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        AĞIR YARALANAN 2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        AA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Muammer Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Motosiklet ile cipin çarpışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken cip sürücüsü gözaltına alındı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #ordu
        #fatsa
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