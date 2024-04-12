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        Haberler Gündem Hava Durumu Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

        Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

        Ordu'da etkili olan sis nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı uçak seferleri iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 00:27 Güncelleme: 12.04.2024 - 00:28
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        Ordu'da hava ulaşımına sis engeli
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        Ordu-Giresun Havalimanı'nda hava muhalefeti dolayısıyla bazı uçak seferleri iptal edildi. Ordu'da akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

        AA'nın haberine göre; hava yolu şirketleri tarafından İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

        Esenboğa Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen bir uçak ise Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirildi. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

        *Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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