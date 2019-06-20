20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eskişehir'de yaşayan 60 yaşındaki 3 çocuk babası Hüseyin Savran, ocak ayında araba tamir ederken sol elini kaportaya sıkıştırdı.
AA'nın haberine göre; arkadaşları tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine götürülen Savran'ı muayene eden doktorlar, sadece deri kısmı tutan yüzük parmağını kesme kararı aldı. Parmağının kesilme kararına çok üzülen baba Savran, İzmir'de bulunan Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan oğlu Opr. Dr. Ahmet Savran'ı aradı.
Eskişehir'deki meslektaşlarının kesme kararı verdiği parmağı kurtarmak için babasını İzmir'e getiren Ahmet Savran, 3 saat süren başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Ameliyatın ardından fizik tedavi gören baba Savran, yeniden parmağını kullanmaya başladı.
"BAŞARILI OLAMASAYDIM VİCDAN AZABI ÇEKECEKTİM"
Opr. Dr. Ahmet Savran, babasının parmağının koptuğunu öğrenince çok üzüldüğünü, mesleği boyunca hayatının en zor ameliyatına girdiğini söyledi.
Tıp fakültesinde okurken babasının çok fedakarlıklar yaptığını belirten Savran, "Babam okumam için yıllarca çöpten kağıt topladı. O parmaklar beni okuttu. Benim de babama yardımcı olacağım an buydu. Yaptığım başarılı ameliyat sayesinde babamın parmağını kurtarmış oldum. Eğer başarılı olamasaydım babam hayatına 9 parmağını kullanarak devam edecekti, ben de hayatım boyunca vicdan azabı çekecektim" dedi.
Ameliyat öncesi ekibiyle toplantı yaptığını, ameliyat esnasında hastanın babası olduğunun hatırlatılmamasını istediğini aktaran Savran, ameliyatı da babasının yüzünü örterek gerçekleştirdiklerini ifade etti.
"HAYATIMIN EN BÜYÜK RİSKİNİ ALDIM"
Ameliyat boyunca ağlamamak için kendini zor tuttuğunu dile getiren Savran, şunları kaydetti: "Babamla ameliyat öncesi hayli duygusal bir konuşma yaptık. Babam bana 'Parmağımın kesileceğini söylediler, ben de bu duruma kendimi alıştırdım. Eğer parmağımı kurtarırsan mutlu olurum' dedi. Babamın o sözleri beni biraz da olsa rahatlattı. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak için ameliyata girdim. Hayatımın en büyük riskini aldım. Ameliyatın ardından yaptığım kontrollerde babamın parmağında yeniden dolaşımın olduğunu fark ettiğim gün hayatımın en mutlu günüydü. Tedavileri devam ediyor. Babam artık parmağını kullanmaya başladı. Bu da beni hem bir evlat hem de doktor olarak çok mutlu ediyor."
"EMEKLERİMİ BOŞA ÇIKARMADI"
Baba Hasan Hüseyin Savran da orman işçiliğinden emekli olduktan sonra geçimini sağlayabilmek ve oğlunu okutabilmek için kağıt topladığını anlattı. Oğluyla her zaman gurur duyduğunu dile getiren Savran, bir gün cerrah olarak oğlunun kendisini ameliyat edeceğini hiç düşünmediğini söyledi. Oğlunun, verdiği emekleri hiçbir zaman boşa çıkarmadığını anlatan baba Savran, "Elimden geldiği kadar onu okutmaya çalıştım. Oğlum tıp fakültesini kazanıp, doktor olduğu gün çok mutlu olmuştum. Evladım benim parmağımı kesilmekten kurtardı. Artık parmağımı her kullandığımda aklıma oğlum geliyor. İyi ki evladım doktor olmuş" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!