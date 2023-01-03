Başrollerini Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ve Josh Hartnett’ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda; Cary Elwes, Bugzy Malone gibi isimlerin yanı sıra, ünlü Türk oyuncular Kaan Urgancıoğlu , Tim Seyfi adıyla tanınan geçtiğimiz yıllarda İspanya’da en iyi erkek oyuncu ödülünü de alan Timur Seyfettin Ölmez, Ozan Ayhan, Ergun Kuyucu ve Aksel Üstün de yer alıyor.

Daha önce yayınlanan fragmanları sosyal mecralarda milyonun üzerinde izlenmeye sahip olan 'Operation Fortune', filminin Türkçe dublajlı fragmanı da yayınlandı. Dijital mecralarda yayınlanan filmin fragmanının yorumlarında ise izleyiciler birçok aksiyon filminde birlikte çalışan yönetmen Guy Ritchie ile dünyada büyük başarı yakalayan usta oyuncu Jason Statham'ı bir kez daha bir arada görecek olmanın heyecanını paylaşıyor.

TÜM DÜNYA ANTALYA’NIN GÜZELLİKLERİNİ İZLEYECEK

Çekimleri Antalya’da gerçekleşen ve şehre ait muhteşem görüntülerin yer aldığı filmin özellikle Kaleiçi bölgesi, Su Kemeri, EXPO alanı ve Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu’nda geçen aksiyon sahneleri bütün dünyayı kendine hayran bırakacağa benziyor. Filmde, Antalya görüntülerine ek olarak Türk kültürünün anlatıldığı sahnelere ve Türkçe diyaloglara da yer verildi.

Son dönemlerde yaptığı projelerle adından sıkça bahsettiren başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, filmde 'Casa' isimli bir mafya liderini canlandırıyor. Jason Statham’la karşılıklı çekilen aksiyon sahneleri ve Urgancıoğlu’nun başarılı oyunculuğu göz dolduruyor.

Aksiyon - komedi türündeki 'Operation Fortune', özel bir ajan olan 'Orson Fortune’ı canlandıran Jason Statham ekibiyle birlikte dünyayı tehdit eden ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder bir silah tüccarının peşine düşüyor. Bu gizli görevde ona yardım etmesi için Hollywood’un en büyük film yıldızlarından birini de işe alıyor. Film 130 milyon doları geçkin bütçesiyle son dönemlerin en yüksek bütçeli yapımlarından biri olurken, kariyerlerinin başından beri birçok aksiyon filminde birlikte çalışan yönetmen Guy Ritchie ile dünyada büyük başarı yakalayan usta oyuncu Jason Statham'ı bir kez daha bir araya getiriyor.

Tim Seyfi ise filmde Hugh Grant’ın canlandırdığı silah ticaretini yürüten 'Greg Simmonds' karakterinin sağ kolu 'Alexander' karakterini canlandırdı.