AK Parti'nin Ankara-Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu harekatlarla darmadağın ettik. Güvenlik hattının eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz" sözlerinin ardından Suriye sınırında hareketlilik hızlandı.
İLK ÖZEL HAREKAT TİMİ KİLİS'TEN GİRİŞ YAPTI
Gelişmeleri bölgede izleyen Habertürk TV, Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberine göre Kilis hattından Suriye'ye güvenlik birimlerinin geçişleri hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Tel Rıfat ve Münbiç operasyonlarına dair açıklamalarının ardından Türkiye'nin farklı illerinden özel harekat polisleri bölgeye intikal etti.
TEL RIFAT'TA ALTI FARKLI BÖLGEDE KONUŞLANACAK
Özel harekat polislerinden ilk ekip Öncüpınar sınır kapısından bölgeye giriş yaparken, yarın sabahtan itibaren Tel Rıfat bölgesinin 6 farklı noktasında konuşlanacak.
HAREKAT İÇİN YAPILAN PLANLAMA SON AŞAMASINDA
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlık birlikler ile polis özel harekat timleri şu anda sahada eşleştirme projeksiyonunu gerçekleştirdi. Hangi bölgelerden polis harekat hangi bölgelerden asker gireceğine dair planlar son aşamasına geldi.
GÖZLER ANKARA'DAN GELECEK 'BAŞLA' EMRİNDE
Bölgedeki güvenlik güçleri son hazırlıklar tamamlandıktan sonra operasyonun başlaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek emirle birlikte harekat başlayacak.
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