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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Operanın yıldızları ayakta alkışlandı

        Operanın yıldızları ayakta alkışlandı

        Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel yeni yıl konserlerinde İstanbul ve Ankara'da dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ile sopranolar Carolina López Moreno ve Eleonora Buratto ile sahne aldı. 7 bine yakın sanatseverin izlediği konserlerin tüm geliri mühendis kızların eğitimine aktaracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 00:14 Güncelleme: 21.02.2025 - 00:14
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        Operanın yıldızları ayakta alkışlandı
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        Limak Vakfı tarafından çok sesli müziği geniş kitlelere yaymak amacıyla kurulan ve 8’inci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yıl konserleri kapsamında operanın dünyaca ünlü isimlerini İstanbul ve Ankara’da müzikseverlerle buluşturdu. 17 Şubat’ta İstanbul Volkswagen Arena’da, 19 Şubat’ta ise Ankara Congresium’da gerçekleşen ‘Operanın Yıldızlarıyla Buluşma’ isimli konserler dizisini 7 binin üzerinde seyircinin yanı sıra iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından pek çok davetli izledi. İtalyan şef Alvise Casellati’nin yönetiminde eşsiz performansıyla sahnede devleşen orkestraya, dünya çapındaki prestijli sahnelerde adından söz ettiren ve birçok büyük operada başrolleri seslendiren ünlü tenor Murat Karahan, uluslararası opera sahnelerinin yıldızı lirik soprano Eleonora Buratto ve genç yaşına rağmen uluslararası ödüllerle başarısını kanıtlamış Carolina López Moreno eşlik etti.

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        Türkçe parçalar operayla yeniden hayat buldu

        Biletleri günler öncesinde tükenen konserlerin ilk bölümü Werther, La Bohème, Turandot, Madama Butterfly, Tosca gibi opera klasiklerinden oluşurken, ikinci bölümde ise Besame Mucho, Ai Giochi Addio gibi popüler parçalar yer aldı. Konserin son bölümündeyse Arnavutluk, İtalya ve Türkiye’yi temsil eden operanın üç yıldız ismi, kendi ülkelerine ait klasikleşmiş parçalarla sürpriz performanslara imza attı. Operanın dünyaca ünlü yıldızlarını aynı sahnede buluşturan geleneksel yeni yıl konserlerinde, Zeki Müren’in sevilen şarkılarından ‘Yaralı Gönül’ ve Sezen Aksu’nun ‘Biliyorsun’ şarkılarının filarmonik uyarlamaları ise izleyenlerden büyük alkış aldı.

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        Konserlerin geliri mühendis kızlara

        Limak Vakfı, bu yılki konserlerin de tüm gelirini Türkiye’deki en güçlü eğitime destek programlarından biri olan ve 10 yıldır aralıksız sürdürülen ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesine aktaracak.

        “Operanın yıldız isimlerini ülkemizde ağırlıyoruz”

        Limak Filarmoni Orkestrası konserlerine gösterilen ilgiye dikkat çeken ve binlerce sanatseveri bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir şunları kaydetti: "Limak Filarmoni Orkestrası’nın da bugüne kadar imza attığı işlere dönüp baktığımda büyük bir gurur duyuyorum. Çok sesli müziği on binlerce kişiye ulaştıran orkestramız ile bugüne kadar dünyaca ünlü pek çok opera yıldızını ülkemizde ağırladık. Konserlerimize gösterilen yoğun ilgiyi çok anlamlı ve önemli buluyorum. Her zaman olduğu gibi bu konserlerimizden elde edilen geliri de Limak Vakfı’nın bir başka gurur duyduğum projesi Türkiye’nin Mühendis Kızları programına aktararak, mühendislik öğrencilerimizin eğitimine destek olacağız.”

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        #limak filarmoni orkestrası
        #murat karahan
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