Onvo Büyükçekmece Basketbol: 88 - Beşiktaş Fibabanka: 89 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-88 mağlup etti.

Karşılaşmaya tempolu başlayan Beşiktaş Fibabanka, 3. dakikayı 11-2 önde geçti. Kenardan oyuna dahil olan Sajus'un yanı sıra Starks'ın basketleriyle toparlanan Onvo Büyükçekmece Basketbol, 8. dakikada oyuna dengeyi getirdi: 19-19. Çeyreğin son bölümünde skor üstünlüğü karşılıklı basketlerle el değiştirirken siyah-beyazlı takım, birinci periyodu 27-26 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte top kayıpları yapan rakibi karşısında boyalı alandan da basketler bulmaya başlayarak üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Fibabanka, soyunma odasına 47-42 önde gitti.

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İkinci yarıda siyah-beyazlı takım, 25. dakikayı 55-52 üstün geçti. Hücumda ritmini kaybeden ev sahibi ekip karşısında son bölümde Morgan ile sayılar bulan Beşiktaş, final periyoduna 68-65 üstün girdi.

Son periyoda Sajus ve Rebic'in basketleriyle başlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol, 33. dakikada serbest atış isabetiyle öne geçti: 71-70. Çekişmeli geçen mücadelenin son anlarında Mathews ve Needham ile kritik hücumlardan basketlerle dönen Beşiktaş, maçı 89-88 kazandı.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar üst üste 8, toplamda ise 17. galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ise 13. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.