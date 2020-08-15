DHA

‘hayatimisatıyorum.com’ isimli bir internet sitesi kuran Onur Ünlü, film ve dizilerde kullandığı objelerle kişisel eşyalarını açık artırmayla satışa sundu.

Ünlü, internet sitesinde, Altın Portakal ödülünü, ‘Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi’ filminde kullanılan klaket ve ‘Kırık Kalpler Bankası’ filminin ilk ve tek orijinal afişinin yanı sıra ‘Onur Ünlü’ye ait nesnelerle dolu sürpriz kutu’ ismiyle bir adet kutu ile üzerinde ‘Saçma zamanla anlam kazanır’ yazan bardak gibi birçok ürünü satışa çıkardı.

İlginç proje, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.