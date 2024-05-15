Onur Seyit Yaran'dan ablasının iddialarına yanıt: Depresyon tedavisi sürecinde

"OLAYLARI ÇARPITARAK ANLATTIM"

Sosyal medyada gündem olan söz konusu iddialar sonrası Onur Seyit Yaran'ın ablası, kısa bir süre sonra özür diledi. Sosyal medya hesabından özür dilediği bir video yayımlayan öz abla, şu ifadeleri kullandı: Kardeşimle olan tartışmamızı büyütüp buraya yansıttığım ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğim için herkesten özür dilerim. Sanırım ben kardeşimin bu kadar ünlü olduğunun da farkında değilmişim. Sonuçta o benim hâlâ küçük kardeşim. Hiç beklemediğim kadar tepki geldi. Her abla - kardeş arasında olabilecek bir tartışmayı aşırı duygusal tepki vererek ve olayları çarpıtarak anlattım. Tekrardan çok üzgünüm. Boş yere zamanınızı aldım, sevgiler.