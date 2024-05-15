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        Haberler Magazin Onur Seyit Yaran'dan ablasının iddialarına yanıt: Depresyon tedavisi sürecinde - Magazin haberleri

        Onur Seyit Yaran'dan ablasının iddialarına yanıt: Depresyon tedavisi sürecinde

        Onur Seyit Yaran hakkında ablası gözyaşları içerisinde dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Oyuncuyu tehdit ve taciz ile suçlayan öz abla, kısa bir süre sonra da özür dilediği bir video yayımlayıp "Kardeşimle olan tartışmamızı büyütüp buraya yansıttığım ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdim" demişti. Onur Seyit Yaran, ablasının iddialarına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 10:27 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:27
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          Onur Seyit Yaran hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. 29 yaşındaki oyuncunun öz ablası, erkek kardeşinin kendisine, eşine ve anne babasına psikolojik taciz uyguladığını ileri sürdü. 

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          "SÜREKLİ BİZİ TEHDİT EDİYOR"

          "Günlerdir kardeşim tarafından tacize uğruyorum. Sürekli bizi tehdit ediyor" diyen Onur Seyit Yaran'ın ablası, gözyaşları içinde "Senin doğmamış çocuğunu, kocanı … diyerek küfürler ediyor, silahlar gösteriyor bize, 'Sizi öldürürüm' diyor" açıklamasında bulundu.

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          Ardından, "Benim veya kocamın başına bir iş gelirse sorumlusu Onur Seyit Yaran'dır kamuoyuna sesleniyorum" diye bağıran abla, "Biz ona peygamberim diyecekmişiz para veremiyormuşuz o yüzden ona sebat etmemiz gerekiyormuş o peygambermiş" ifadelerini kullandı.

           

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          "OLAYLARI ÇARPITARAK ANLATTIM"

          Sosyal medyada gündem olan söz konusu iddialar sonrası Onur Seyit Yaran'ın ablası, kısa bir süre sonra özür diledi. Sosyal medya hesabından özür dilediği bir video yayımlayan öz abla, şu ifadeleri kullandı: Kardeşimle olan tartışmamızı büyütüp buraya yansıttığım ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğim için herkesten özür dilerim. Sanırım ben kardeşimin bu kadar ünlü olduğunun da farkında değilmişim. Sonuçta o benim hâlâ küçük kardeşim. Hiç beklemediğim kadar tepki geldi. Her abla - kardeş arasında olabilecek bir tartışmayı aşırı duygusal tepki vererek ve olayları çarpıtarak anlattım. Tekrardan çok üzgünüm. Boş yere zamanınızı aldım, sevgiler.

           

        • 6

          ONUR SEYİT YARAN'DAN AÇIKLAMA

          Ablasının açıklamalarının ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan Onur Seyit Yaran, "Ablam psikolojik depresyon tedavisi sürecinde. Bu yüzden ona karşı bir hukuksal tepkim olmayacak. Bu konuda anlayışlarınızı bekler, anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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