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        Haberler Magazin Onur Saylak'ın gözaltı ve siyah noktalarına bakım yaptı - Magazin haberleri

        Onur Saylak'ın bakım günü

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Deha'da 'Sofi / Ali Haydar' karakterine hayat veren Onur Saylak, gözaltı ve siyah noktalarına yönelik yaptığı bakımı paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 08:19 Güncelleme: 02.10.2024 - 08:19
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        Bakım günü
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        Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, cilt bakım rutinini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        "MÜDAHALE"

        47 yaşındaki oyuncu, gözaltı ve burnunun üzerindeki siyah noktalara yönelik bakım yaptı.

        Onur Saylak, gözaltı kırışıklıkları ve morlukları için nemlendirici bant yapıştırıp, burnunun üzerindeki siyah noktaları temizlemek için de maske yaptı.

        Saylak, yayımladığı fotoğrafına "Müdahale" notunu düştü.

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        #onur saylak
        #cilt bakım

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