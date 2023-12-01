Onur Saylak'ın acı günü
Onur Saylak, babası Fahri Saylak'ın acısıyla sarsıldı. Fahri Saylak, hayata veda etti
Giriş: 01.12.2023 - 09:06 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:06
Onur Saylak'ın babası Fahri Saylak'tan acı haber geldi. Fahri Saylak, yaşamını yitirdi.
Fahri Saylak
Acı haberi ünlü yönetmen ve oyuncunun eşi Gözde Yılmaz duyurdu.
Gözde Yılmaz, Fahri Saylak
"KISACIK ZAMAN, ÇOKÇA ANI"
Eşi ve babasının fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Yılmaz, "Kısacık zaman… Çokça anı… Binlerce iyi ki… Huzurla Fahri Saylak... 29.11.2023" mesajını paylaştı.Onur Saylak, Onur Saylak'ın oğlu Deniz Ali ve Onur Saylak'ın babası Fahri Saylak
Fotoğraflar: DHA, Instagram