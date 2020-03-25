25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Corona virüs testi, yeni vakaların saptanmasında ve o vakaların izolasyonunda oldukça önemli. Sağlık Bakanlığı, daha hızlı bir şekilde corona virüs taraması yapmak için online koronavirüs testini vatandaşların hizmetine sundu. T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapıldığı corona virüs testinde tüm soruları eksiksiz ve doğru bir şekilde cevaplamak oldukça önemli. İnternetten online corona virüs testi haberimizde.
CORONA VİRÜS TESTİ ONLINE NASIL YAPILIR? (ONLINE KORONA TESTİ)
Koronavirüs için vatandaşların hastalık riskini kolayca sorgulayabileceği ve 8-10 soruluk test içeren koronaonlem.saglik.gov.tr adresi kullanımına açıldı. Testi yaptırmak isteyen kişilerin, T.C. kimlik numaraları, baba adı, doğum yılı ve telefon numarası bilgilerini girdikten sonra açılan sayfadaki sorulara eksiksiz bir şekilde cevap vermesi gerekiyor.
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KORONAVİRÜS TESTİNDEN ÇIKAN SONUCUNA GÖRE HASTANEYE YÖNLENDİRİYOR
Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde ise uygulama, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor. Uygulama sayfasında "Son 14 gün içerisinde seyahat edilen ülke", "Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı", "Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle, grip, zatürre vb) olan birisiyle temas olup olmadığı, kronik hastalık sorgusu, sağlık çalışanı olunup olunmadığı, ateş durumu, boğaz ağrısı, göğüs sıkışması" gibi hastalığa dair belirtilerin sorgulanması gibi aşamalar bulunuyor. Verilen cevaplara göre kişinin koronavirüs riski durumuna ulaşılıyor ve sistem, çıkan sonuca göre vatandaşa yönlendirmede bulunuyor.
CORONA VİRÜS İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY İÇİN TIKLAYIN
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