Davaları kazandılar 0:00 / 0:00

Nilüfer Açıkalın, Jehat Hekimoğlu, Yasemin Küçükçavdar ve Tunç Oğuz’un Ebru Oğuz’a açtığı davalar karara bağlandı. Hakkında ikişer kez uzaklaştırma kararı verilen Ebru Oğuz, adı geçen kişilerle ilgili hiçbir şekilde tasarrufta bulunamayacak

Orhan Oğuz…

Sinema kariyeri boyunca birçok ödül kazanan yönetmen, senarist, görüntü yönetmeni. Aynı zamanda fotoğraf sanatçısı ve ressam.

Nuray Oğuz…

Aralarında ödüllü filmler ‘Dönersen Islık Çal’, ‘Manisa Tarzanı’nın da yer aldığı 7 filmin senaristi.

Nilüfer Açıkalın…

Ödüllü oyuncu ve yazar.

Nilüfer Açıkalın - Orhan Oğuz

Nuray Oğuz, 2 Ağustos 1993’te henüz 39 yaşındayken hayatını kaybetti.

Hem iki çocuğunun annesini hem de iş ortağını kaybetmenin acısını yaşayan Orhan Oğuz’un ayakta kalmasının ana nedenlerinden biri sonraki yıllarda Nilüfer Açıkalın ile yaşadığı birliktelikti.

Orhan Oğuz, çeşitli vesilelerle bu yönde ifadeler kullanırken öyle olduğuna birçok kez şahsen tanıklık ettim. Zaman zaman yemeğe davet ettikleri evlerinde Nilüfer Açıkalın’ın Oğuz Ailesi üzerindeki şefkatini, koruyuculuğunu bizzat gördüm. Öyle ki Nilüfer Açıkalın, Orhan Oğuz’un oğlu Tunç Oğuz’u evlatlık edindi.

Tunç Oğuz - Nilüfer Açıkalın

19 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıllarda sonlandırma kararı alan Orhan Oğuz ile Nilüfer Açıkalın, ayrıldıktan sonra da dost kalmayı başarıp hayatlarının içinde var olmayı sürdürdüler.

Nilüfer Açıkalın, Orhan Oğuz ile ayrıldıktan uzun bir süre sonra müzisyen Jehat Hekimoğlu ile yeni bir birlikteliğe başladı.

Orhan Oğuz’un kızı Ebru Oğuz, Nilüfer Açıkalın hakkında geçtiğimiz aylarda bulunduğu sosyal medya paylaşımında babasını da şaşırtan şu cümleleri kullandı; “Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş.” Bunun üzerine Nilüfer Açıkalın ile Jehat Hekimoğlu savcılığa başvurarak Ebru Oğuz’dan şikâyetçi oldu. Soruşturma devam ederken, Oğuz, Açıkalın’ın kardeşi ödüllü yapımcı Yasemin Küçükçavdar’a sosyal medya hesabı üzerinden 'tombiş’, ‘sülük’, ‘varoş' şeklindeki ifadeleri içeren paylaşımlarda bulundu. Söz konusu paylaşımlardan sonra Küçükçavdar da Ebru Oğuz’dan şikâyetçi oldu. Hatta biyolojik kardeşi Tunç Oğuz da kendisine rahatsız edici mesajlar gönderen ablasına dava açtı.

Nilüfer Açıkalın - Orhan Oğuz - Yasemin Küçükçavdar

Nilüfer Açıkalın, Jehat Hekimoğlu, Yasemin Küçükçavdar ve Tunç Oğuz, kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle Ebru Oğuz’a dava açarken Orhan Oğuz, bu konuda "19 yıl hayatımı paylaştığım oğlumun annesi olan Nilüfer Açıkalın, kızım tarafından çok çirkin ve asılsız saldırılara maruz kaldığı için çok üzgünüm. Nilüfer'in sonuna kadar yanındayım. Söylenenler yalan, yanlış, uydurma akla mantığa aykırı. Nilüfer sustukça artan kin dolu sözlerin amacını, bu tacizin nedenini anlayabilmiş değilim. Kızımın attığı iftiralar, çarpık bilgiler aleni saldırıdır. Hiçbir suçu olmayan gerçek bir sanatçıyı itibarsızlaştırma çabasıdır. Kızımı çok kez uyardığım halde bunu yapmaya yıllarca devam etti. Nilüfer de haklı olarak artık yasal süreci başlattı. Nilüfer her zaman kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir insandır. Bana düşen oğlumu en iyi şekilde büyüten bu kadının haksızlığa uğradığını söylemektir" dedi.

Nilüfer Açıkalın - Ebru Oğuz

Bütün bu gelişmelerin ardından Nilüfer Açıkalın, Jehat Hekimoğlu, Yasemin Küçükçavdar ve Tunç Oğuz’un Ebru Oğuz’a açtığı davalar ikişer kez uzaklaştırma kararıyla sonuçlandı. Ebru Oğuz; Açıkalın, Hekimoğlu, Küçükçavdar ve kardeşi hakkında hiçbir şekilde paylaşımda bulunamayacak, adı geçen kişileri arayamayacak ve mesaj gönderemeyecek. Bir başka ifadeyle hiçbir şekilde tasarrufta bulunamayacak.