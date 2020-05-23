Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İş insanı Önder Öztarhan, geçtiğimiz hafta normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Bebek sokaklarında görüntülendi.

Öztarhan, tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı maske takarak önlem almayı ihmal etmedi.

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