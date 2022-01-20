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Önder Öztarhan'ın 'Aslı Enver' sessizliği - Günün Magazin Haberleri

Önder Öztarhan'ın 'Aslı Enver' sessizliği

Oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşayan iş insanı Önder Öztarhan, önceki gün kızı ile birlikte Arnavutköy'de görüntülendi. Öztarhan, gazetecilerin Enver ile ilgili soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti

20.01.2022 - 10:01 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşadığı ortaya çıkan iş insanı Önder Öztarhan, kızıyla birlikte geçtiğimiz gün Arnavutköy'deydi.

  • Basın mensuplarının Enver ile ilgili sorularını yanıtsız bırakan Öztarhan, kızıyla birlikte yürüyüş yapmaya devam etti.

  • "HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"

    Öte yandan Önder Öztarhan, dört gün önce 'Magazin Masası'na yaptığı açıklamada, "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu." ifadelerine yer vermişti.

  • MURAT BOZ'DAN AYRILDI

    'Kardeşim Benim' filminde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi 2019'un Ekim ayında sonlanmıştı. Enver ve Boz ayrılıklarından sonra, sosyal medyadaki hareketleriyle sık sık gündeme geliyor.

  • Boz, geçtiğimiz yıl Aslı Enver ile çekilen karesini Instagram profilinin arşivden çıkartarak yayınlamış ve "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

    Aslı Enver, daha sonra da şaşırtan bir harekette bulunmuştu. Enver, Boz'un fan hesabını takip etmişti. Bunu fark eden Instagram kullanıcıları hemen ekran görüntüsü almıştı.

    Ünlü oyuncunun bu davranışı, "Aslı, Murat'ı stalklıyor" yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. Enver, kısa bir süre sonra da hesabı takip etmeyi bırakmıştı.

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