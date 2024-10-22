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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Önceliğimiz Avrupa! - Galatasaray Haberleri

        Önceliğimiz Avrupa!

        Önce çarşamba günü Elfsborg ardından pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray'da Okan Buruk öğrencileriyle toplantı gerçekleştirdi ve önceliklerinin Avrupa olduğunu hatırlattı

        Giriş: 22.10.2024 - 09:39 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:39
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        Hem Avrupa hem de ligde kritik bir sürece giren Galatasaray'da Okan Buruk da öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

        23 Kasım'a kadar oynayacağı tüm maçlara evinde çıkacak olan sarı-kırmızılılar BAY geçeceği hafta öncesinde çarşamba Elfsborg pazartesi ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        Sezon başlangıcında Beşiktaş karşısında tarihi bir hezimet yaşayan sarı-kırmızılılar, derbi mücadelesinde kendilerini kanıtlamak ve taraftara affettirmek isterken Okan Buruk'tan da futbolcularına uyarılar geldi.

        Önceliklerinin Avrupa olduğunu hatırlatan Okan Buruk, RFS maçındaki gibi bir sonuç istemediğini net bir dille ifade etti.

        Galatasaray'ın yerel değil, Avrupa başarılarıyla ses getiren bir gelenekten geldiğini söyleyen Buruk, oyuncularının Elfsborg'a konsantre olmalarını istedi.

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