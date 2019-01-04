Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde kent merkezinde yaşandı. İddialara göre 38 yaşındaki Kemal M., hakkında evden uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle bir süre önce cezaevine konuldu. Tahliye olan adam, dini nikahlı eşi Dilber M.’nin yaşadığı eve gitti.

Kemal M.’yi karşısında gören Dilber M., kendisinden ayrılmak istediğini söyledi. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilber M. evin penceresinden atlayarak teyzesinin evine kaçtı. Bunun üzerine Kemal G. de 2 yaşındaki çocuğunu alarak Dilber M.’nin teyzesinin evine geldi. Bu sırada da aile polis ekiplerine haber verdi.

KIZINI REHİN ALDI

İHA'nın haberine göre; Kemal G.’nin 2 yaşındaki kızını rehin aldığını gören ekipler bir süre adamı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakikalık çabanın ardından ikna olan Kemal G. ekiplerce gözaltına alındı.

GAZETECİLERE SALDIRDI

Atatürk Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Karaelmas Polis Merkezi’ne getirildiği sırada gazetecilere saldırdı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle uzaklaştırılan Kemal G., polis merkezine götürüldü.