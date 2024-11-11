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        Haberler Gündem Güncel Önce işkence etti sonra silahla vurdu! | Son dakika haberleri

        Önce işkence etti sonra silahla vurdu!

        Kadına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de İstanbul Esenler'de iki çocuk annesi Melisa Karaçam, boşanma aşamasında olduğu kocası Umut Karaçam tarafından silahla vuruldu. Saldırıdan önce karısına işkence ettiği de belirlenen saldırgan yakalanırken, Karaçam'ın hayati tehlikesinin olduğu açıklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 13:43 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:43
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        Vahşet! İşkence edip silahla vurdu
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        İstanbul Esenler'de bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından önce darp edildi ardından da silahlı saldırıya uğradı.

        İHA'nın haberine göre korkunç olay geçtiğimiz cumartesi günü saat 13.30 sıralarında gerçekleşti. Olayda, iki çocuk annesi olan Melisa Karaçam, boşanma aşamasındaki eşi Umut Karaçam tarafından silahla vuruldu.

        YALAN SÖYLEYİP EVE GİRDİ

        Edinilen bilgilere göre saldırgan Umut Karaçam, çocuklarını özlediğini ve erzak getireceğini söyleyerek eve geldi. Saldırgan, çocuklarını bir odaya bırakırken boşanma aşamasındaki eşi Melisa Karaçam'ı konuşma bahanesiyle başka bir odaya çağırdı.

        AĞZINI BANTLADI PARMAKLARINI KIRDI

        Bu odada şiddet uygulamaya başlayan Umut Karaçam, karısının ellerini bağladı. Bağırmaması için karısının ağzını bantlayan saldırgan, Melisa Karaçam'ın vücudunun bazı bölgelerini kesici aletle yaraladı ve el parmaklarını kırdı. Daha sonra ise iki çocuğunun annesi olan karısına silahla 3 el ateş etti.

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        ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜ BABASINI ARADI

        Karısının öldüğünü düşünen Umut Karaçam, babasını arayarak olayları anlattı. Melisa Karaçam'ın vurulduğunu öğrenen saldırganın babası, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine giden baba, Melisa Karaçam'ı yerde kanlar içinde buldu.

        HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Melisa Karaçam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Melisa Karaçam'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        İŞKENCECİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

        Boşanma aşamasındaki karısını silahla yaralayan Umut Karaçam ise yakalanarak gözaltına alındı.

        "KADIN CİNAYETLERİ DURDURULSUN"

        Hastane önünde açıklamada bulunan Melisa Karaçam'ın annesi Yeter Ertürk şu ifadeleri kullandı:

        "Kızım şu an çok kötü durumda. Yoğun bakımda ve doktorlar her an kalbi durabilir diyor. Kızımın vücudunda 3 kurşun bulunuyor. Kurşunlardan biri kafasında. Ben sesimizin duyurulmasını istiyorum. Kadın cinayetleri durdurulsun. İdam istiyorum. Ayrılalı iki hafta olmuştu. Boşanma aşamasındaydılar. Kızımın elini kırmış, vücudunu bıçakla çizmiş. Ellerini bağlamış, ağzını bantlamış kızımın. İki torunum var. Önceden şiddet uyguluyormuş, biz bunu yeni öğrendik. Şahıs yakalandı ben en büyük cezayı almasını istiyorum."

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        #Esenler
        #kadın cinayetleri
        #kadına şiddet
        #haberler
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