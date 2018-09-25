Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Ayhan Ş.(43), eşi Birsen Ş. (37) ile iddialara göre yeğenin evinin önünde tartışmaya başladı.

İkili arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Ayhan Ş., yanında getirdiği tabancı ile eşi Birsen Ş.,’yi vurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. İHA'nın haberine göre; sokak üzerinde bir süre giden Ayhan Ş., elindeki tabanca ile intihar girişiminde bulundu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralanan Ayhan Ş., ile Birsen Ş., hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ayhan Ş., ile Birsen Ş.,’nin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.