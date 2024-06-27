Önce eşini ardından kendini bıçakladı

Hastanede tedavi altına alınan Lüffiye Özge Akbulut," Önce beni bıçakladı, sonra ardı ardına bıçağı kendisine vurdu" dedi.

Akbulut çiftinin 5 yıllık evli oldukları, yaklaşık 2 yıl önce bir bebeklerinin doğduktan bir gün sonra öldüğü ve bu olaylardan sonra çocukları olmadığı için aralarında zaman zaman tartışma yaşandığı iddia edildi.

Emrah Akbulut'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.