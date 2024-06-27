Önce eşini ardından kendini bıçakladı
Samsun'da bir kişi, çıkan tartışmada önce karısını ardından kendini bıçakladı. Kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan koca ise hayatını kaybetti.
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Cedit Mahallesi'ndeki bir mobilyacıda çalışan 38 yaşındaki Emrah Akbulut evlerinde tartıştığı 34 yaşındaki eşi Lüffiye Özge Akbulut'u karın boşluğundan bıçakladı.
Emrah Akbulut aynı bıçakla bu kez de kendini 4 yerinden bıçakla yaraladı.
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Kadının kendini evden dışarı atıp yardım istemesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Emrah Akbulut ambulansla, Lüffiye Özge Akbulut ise özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağır yaralanan Emrah Akbulut doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Hastanede tedavi altına alınan Lüffiye Özge Akbulut," Önce beni bıçakladı, sonra ardı ardına bıçağı kendisine vurdu" dedi.
Akbulut çiftinin 5 yıllık evli oldukları, yaklaşık 2 yıl önce bir bebeklerinin doğduktan bir gün sonra öldüğü ve bu olaylardan sonra çocukları olmadığı için aralarında zaman zaman tartışma yaşandığı iddia edildi.
Emrah Akbulut'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.