Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam On Numara Son dakika: On Numara sonuçları açıklandı 11 Ağustos 2023! On Numara sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

        11 Ağustos On Numara sonuçları açıklandı! On Numara sonuç sorgulama ekranı

        Haftanın son On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce kişinin yakından takip ettiği On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından saat 20.00'de noter huzurunda canlı yayında açıklandı. İşte 11 Ağustos 2023 Cuma On Numara çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        On Numara'da kazandıran numaralar...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şans oyunu tutkunları tarafından merakla beklenen On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara şans oyunu çekilişinde kazandıran numaralar araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi Milli Piyango, On Numara çekilişlerinin haftada 2 defa, pazartesi ve cuma akşamları saat 20.00'de gerçekleştirilmesine karar verdi. İşte 11 Ağustos 2023 On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...

        11 AĞUSTOS 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        2 - 4 - 6 - 12 - 14 - 15 - 16 - 21 - 31 - 32 - 34

        36 - 37 - 42 - 43 - 50 - 57 - 66 - 67 - 68 - 69 - 73

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

        REKLAM

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sıcak hava dalgası tekrar geliyor!
        Sıcak hava dalgası tekrar geliyor!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Anlaşma sağlandı!
        Anlaşma sağlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Habertürk Anasayfa