'Sizin Öykünüz' umut Olacak

Gazeteci yazar Ömür Sabuncuoğlu'nun maddi imkânsızlıklar nedeniyle okuyamayan kız çocuklarına ulaşıyor. Ünlü isimlerin imzasını taşıyan öykülerden derlenen ve İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlanan Sabuncuoğlu'nun son kitabı Sizin Öykünüz'ün satışından elde edilen gelir okuyamayan kız çocuklarının eğitimi için kullanılıyor.
Bugüne kadar 300'den fazla çocuğun hayatına dokunan ve ilki 2018, ikincisi 2019 yılında çıkan Onların Öyküsü ile Bizim Öykümüz'ün ardından pandemi nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak yayımlanan Sizin Öykünüz'ün hedefi çok daha fazla çocuğa ulaşmak. Yine birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kitapta, Azra Akın, Berrak Tüzünataç, Burçin Terzioğlu, Caner Erkin, Doğa Rutkay, Ebru Şallı, Ece Üner, Gülay Kamaz, Gonca Vuslateri, Kerem Bürsin, Mehmet Aslantuğ, Metin Hara, Pınar Öğün, Sezen Aksu ve Sinem Kobal okurlarını umut dolu öykülerle karşılıyor. Kimi çocukluk yıllarına götürüyor, kimi bir kadının hayata tutunma mücadelesini anlatıyor, kimi içindeki çocuğa kulak veriyor.
Eğitimde cinsiyet eşitliğini sağlamanın önemine öyküleriyle de dikkat çeken bu kitap, okuldan mahrum kalan kız çocuklarının hayallerini gerçek yapmak için okurlarını bekliyor.
Arka kapak
Onların Öyküsü, Bizim Öykümüz ve şu an elinizde tuttuğunuz Sizin Öykünüz... Üçüncü kitabımız için de güzel dilekler dileyerek ve kocaman umutlarla yola çıktık. Sizin Öykünüz'de de hedefimiz aynı; maddi imkânsızlıklar nedeniyle okuyamayan kız çocuklarımıza ulaşıp,onlara ışık olmak. Aldığınız her kitap, onların eğitimi için bir umut olacak. Yaptığımızın, daha fazlasını yapabilmek için yola çıktık. İnanıyorum ki, bu kitabımızla da o minicik ve masum yüreklere ulaşıp, güzel yüzlerindeki pırıl pırıl gülüşlere birlikte tanıklık edeceğiz. Aydınlık yarınlara...
Azra Akın / Bir Çocukluk Anısı
Berrak Tüzünataç / Hayali Arkadaşım Clara
Burçin Terzioğlu / Hayat Hanım
Caner Erkin / Canımsın Sen
Doğa Rutkay / Piraye'ye Mektup
Ebru Şallı / Nereden Bilebilirdim ki Ponçiğim
Ece Üner / Güneş'i Doğurmak
Gülay Kamaz / Benim Dostum Olur Musun?
Gonca Vuslateri, Pınar Öğün / İyola ve Melem Cadısı
Kerem Bürsin / İsmim Kerem... Kerem Gibi
Mehmet Aslantuğ / Şair ve Şiir
Metin Hara / Mavi'nin Öyküsü
Ömür Sabuncuoğlu / Serap Anne
Sezen Aksu / Kardelen
Sinem Kobal / Altın Saçlı Kız
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