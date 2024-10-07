Kalbin adaptasyon yeteneği

Kalp, davranışlarımızın ve çevremizin değişen taleplerini karşılamak için işlevini uyarlayabilir. Örneğin, egzersiz sırasında kalp atış hızı artar ve kaslara oksijen ile besin sağlamak için daha fazla kan pompalar. Bu artan talep, adrenalin ve noradrenalin gibi hormonların salınımını tetikler, bu da kalp atış hızını ve kasılmasını artırır.