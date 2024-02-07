Ömer Kavur filmleri Beyoğlu Sineması'nda

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İBB Kültür’ün hazırladığı ve her biri ücretsiz olan programlarda bu ay SİYAD işbirliğiyle “Ayın Yönetmeni” serisinde yönetmen Ömer Kavur’un “Gece Yolculuğu”, “Yusuf ile Kenan”, “Gizli Yüz” ve “Anayurt Oteli” filmlerinin gösterimi olacak.

Film Yönetmenleri Derneği işbirliğiyle yapılacak “Ayın Teması”nda bu ay Türk Sineması’nda Edebiyat Uyarlamaları filmleri izlenecek ve ardından söyleşileri olacak. “Dört Köşeli Üçgen” filmi yönetmen Mehmet Güreli’nin katılımıyla Görkem Yeltan moderatörlüğünde, “Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku” filmi yönetmen Çiğdem Vitrinel ve yazar İlhami Algöl’ün katılımıyla Pelin Batu moderatörlüğünde, “Sis ve Gece” filmi yönetmen Turgut Yasalar ve yazar Ahmet Ümit’in katılımıyla Eren Danışman moderatörlüğünde gerçekleşecek.

TÜRSAV işbirliğiyle yapılacak “Meraklısına Sinema Sohbetleri”nde Hülya Tanrıöver ile “Türkiye’de Kadınların Sineması”, Ece Vitrinel ile “Festival filmi / Gişe Filmi Ayrımı Üzerine Tartışmalar”, Şehnaz Uğur ile “Sinemada Yeni Açılımlar: Dijital Platformlara Genel Bir Bakış”, Aydın Çam ile “Nerede O Eski Sinemalar: Film İzleme Mekan Ve Ortamlarının Değişimi” konularında sohbet edilecek.

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“Salı Belgeselleri”nde; Hayriye Savaşçıoğlu’nun “Yüzyıldır Açılmamış Mektuplar”, Kerem Soyyılmaz’ın “Rodakis’i Ararken”, Sevinç Yeşiltaş’ın “Bilge Ana Mevlüde Genç” ve Müjgan Yıldırım’ın “Gölgenin Seyri” belgeselleri Şubat ayında izlenebilecek.

“Çocuk Matinesi”nde ise bu ay, “Benim Tatlı Diş Perim”, “Elemental: Doğanın Güçleri”, “DC Süper Evciller Takımı” ve “Robot Ron: Bir Sorun Var” filmleri miniklerle buluşacak.

Kültür AŞ tarafından hazırlanan “Kış Filmleri” programında Reha Erdem’in “Kosmos”, Ingmar Bergman’ın “Kış Işığı”, Ruben Östlund’un “Turist”. “Kış Filmleri” serisinde gösterilecek kısa filmler ise “Aforoz”, “Beder”, “Dış Hatlar”, “Kömür” ve “Rutubet”.

Şubat ayının yeni programlarından SEYAP işbirliğiyle gerçekleşecek “Yakın Dönem Bağımsız Türkiye Sineması”nda film gösterimleri ve söyleşiler yer alacak. Program kapsamında, Ali Vatansever’in “Saf”, Tunç Şahin’in “Karışık Kaset”, Nisan Dağ’ın “Bir Nefes Daha” ve Ceylan Özgün Özçelik’in “15+ Cezaevinden Mektuplar” filmleri izlenebilir. Şubat ayının bir diğer yeni programı ise “Kısa Film Seçkisi ve Öğrenci Filmleri Seçkisi”. “Kısa Film Seçkisi”nde “Koyun”, “Suriyeli Kozmonot” ve Kadıköy'ün En İyi Falcısı“ filmleri gösterilirken, “Öğrenci Filmleri Seçkisi”nde ise, “Sonsuza Dek Birlikte”, “Histeri”, “Sen Kimsin”, “Tempus”, “Ispanak”, “En Uzun Dakika”, “Dostlukların Son Günü”, “Yüz Yüze” ve “Akşam Okunmadan” sinemaseverleri bekliyor.

Ülke Sineması: Macaristan

“Ülke Sineması”nın Şubat konuğu Macaristan. Türk-Macar yılı kapsamında ve Macar Kültür Merkezi işbirliğiyle “Ülke Sineması: Macaristan” programında; “Macarlar”, “Beyaz Kısrağın Oğlu”, “Kızıllar ve Beyazlar”, “Çocuklarıma Günce” ve “Benim XX. Yüzyılım” filmleri izlenebilecek.

Altyazı Seçti: “Bir Düşüşün Anatomisi”

Şubat ayında Beyoğlu Sineması’nda her pazar Altyazı Sinema Derneği işbirliğiyle “Sinema Seminerleri” başlıyor. “Engin Ertan ile Sinema Tarihine Alternatif Bir Bakış”, “Ayça Çiftçi ile Film Dili”, “Aslı Ildır ile Kadınların Sineması” ve “Fırat Yücel ile Karşı Sinema” bu ayki konu başlıkları. Altyazı ekibinin hazırladığı bir diğer program ise “Altyazı Seçti”. Altyazı editörlerinin gerek güncel yapımlar gerek sinema tarihinde önemli izler bırakmış eserlerden seçtiği filmlerin seyirciyle buluşacağı seride, gösterimlerin ardından düzenlenecek sohbetlerde filmin detaylı analizi yapılacak. Gösterimlerin ilki, Justine Triet'nin Cannes'dan Altın Palmiye'yle dönen, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dâhil toplam 5 dalda Oscar adayı filmi “Bir Düşüşün Anatomisi” (Anatomie d'une chute, Anatomy of a Fall). Altyazı'nın geleneksel yılsonu listelerinde de “2023'ün En İyi Filmi” seçilen “Bir Düşüşün Anatomisi” 18 Şubat Pazar günü saat 17.30’da Beyoğlu Sineması’nda. Filmin ardından, Ayça Çiftçi ve Hakan Bıçakcı’nın katılımıyla Ekrem Buğra Büte moderatörlüğünde yapılacak söyleşiye tüm sinemaseverler davetli.

Yaşar Kemal’in Anısına…

Beyoğlu Sineması, Yaşar Kemal’in aramızdan ayrılışının dokuzuncu yılında, usta yazarı anıyor. “Yaşar Kemal Efsanesi” belgeselinin 28 Şubat Çarşamba günü saat 15.00’teki gösteriminin ardından Feride Çetin moderatörlüğünde yönetmen Aydın Orak katılımıyla bir söyleşi gerçekleşecek.

Haftanın altı günü kapılarını açan ve İstanbullu sinemaseverlerin yeniden buluşma noktası haline gelen Beyoğlu Sineması etkinliklerinin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin ediliyor. Sinemanın tüm etkinlik programlarına Beyoğlu Sineması sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.