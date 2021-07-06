Salih Gergerlioğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğludur. Hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR, NERELİDİR?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 1965'te Isparta, Şarkikaraağaç'da doğdu.

Bursa İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

Yurdun çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra Süreyyapaşa Göğüs Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ihtisası yaptı.

2000 yılından itibaren uzman olarak İzmit Seka Devlet Hastanesinde çalıştı. MAZLUMDER Kocaeli Şube Başkanlığı ve Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve platformlarda aktif görev aldı.

Yerel ve ulusal medya kuruluşlarında insan hakları ve siyaset eksenli makaleler yayımladı.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Gergerlioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.