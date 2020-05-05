AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yazar Ragıp Zarakolu'nun yazısına tepki göstererek, "Yassıada rejimi” katliam rejimidir. “Demokrasiyi felç etme örgütü”nün inandığı tek rejim 'Yassıada rejimi'dir demiştik. Bu şer şebekesine karşı safımız milletin, demokrasinin ve cumhuriyetin safıdır" ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada yazar Ragıp Zarakolu'nun yazısına tepki gösterdi.

"Yassıada Zihniyeti" diye tepki gösteren Çelik, "Yassıada rejimi” katliam rejimidir. “Demokrasiyi felç etme örgütü”nün inandığı tek rejim “Yassıada rejimi”dir demiştik. Bu şer şebekesine karşı safımız milletin, demokrasinin ve cumhuriyetin safıdır" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meclis’in iradesine saldırdılar birkaç ay evvel, arkasından seçilmiş hükümete “rejim” demeye başladılar, sonra anti demokratik müdahalelerden bahsetmeye başladılar. Son bir haftadır cuntacı siyasiler demokrasimize saldırıyor. Şimdi “Yassıada rejimi”ne özlemlerini ifade ediyorlar.

Biz bunları iyi tanırız. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına “saray rejimi” diyenlerin, rejim tartışmasıyla varmak istediği yer “Yassıada zihniyeti”ni hayata geçirmektir. Tarihleri boyunca ne yaptılarsa şimdi de onu yapmaya çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı makamına karşı anti-demokratik çağrılarda bulunanların döşemeye çalıştığı yol bu ülkenin tüm demokratik kazanımlarını imha etmeyi hedefliyor. Milletimizin iradesini açıkça tehdit etmeye başladılar. Demokrasimizi çalmaya çalışıyorlar.

Demokrasimizi ve cumhuriyetimiz en büyük siyasal değerlerimizdir. Bunlara saldıranlara karşı milletimizin safında yer almak onurdur. Onursuzluk peşinde koşanlar kendi çirkin tarihleriyle baş başa kalırlar.

Cumhurbaşkanımıza ve milli iradeye karşı anti-demokratik çağrılarda bulunanlara karşı milletimizin iradesinin, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin safında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. “Yassıada rejimi” bir daha asla bu topraklarda var olamayacak."

ALTUN'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Kaderi tayin eden Allah’a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız" dedi.