AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şunları söyledi:
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır. Kılıçdaroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır. Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi "Yassıada zihniyeti"nin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımız meşru ve demokratik seçimlerle seçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni en yüksek düzeyde temsil eden meşru Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımızdan "sözde Cumhurbaşkanı" diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur.
Kılıçdaroğlu'nun seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile 12 Eylül darbe rejimini mukayese etmesi ise milletimizle, demokrasiyle ve hukukla kavga etmektir. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ile kavga etmektedir.
FAHRETİN ALTUN: DERHAL ÖZÜR DİLEMELİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine sert tepki gösterdi. Altun açıklamasında 'Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir' dedi.
Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir."
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 10, 2021
ADALET BAKANI GÜL: MİLLET SANDIKTA CEVABINI VERECEKTİR
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.
Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız için 'sözde' diyerek hitap etmek, milli iradeye yönelik büyük bir hazımsızlık ve saldırıdır. Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını gene verecektir."
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