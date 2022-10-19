"AK Parti'nin en genci Erdoğan'dır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması' kampanyası kapsamında Ankara Altın Mekan Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Düzenlenen etkinliğe Ankara AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan ve partili gençler katıldı. Çelik, gençler tarafından tezahüratlarla karşılandı. Etkinlikte gençlere seslenen Çelik, "İlk defa oy kullanacak kardeşlerimiz açısından heyecan verici ve tarihi günler. Cumhuriyetin 100'üncü yılında oy kullanacaksınız ve Türkiye Yüzyılına imza atacaksınız. Ben Cumhuriyetin 100'üncü yılında oy kullandım ve Türkiye Yüzyılına imza attım diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'li gençleri 'muhafazakar devrimciler' olarak nitelendirdiğini söyleyen Çelik, "Biz siyasi olarak muhafazakar bir parti değiliz. Bizim muhafazakarlığımız kültürel bir muhafazakarlıktır. Bunu da genelde bir tutuculuk ve statükoculuk olarak anlatırlar. Biz statüko karşısında devrimci ama bizi biz yapan değerler konusunda muhafazakar bir partiyiz" dedi.
Gelecek yüzyılı Türkiye Yüzyılı olarak nitelendiren Çelik, "Sizden önceki nesillerin hayatlarını yasaklarla çalanlara, bu ülkenin evlatlarını krizlerle heba edenlere, bu ülkenin gençlerine sokak kavgalarını ya da dağı adres gösterenler de 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye diyerek tarihte alacakları en büyük dersi vereceksiniz, onları sandığa gömeceksiniz" açıklamalarında bulundu.
'GENÇLERİN İRADESİNİN ÜLKE YÖNETİMİNE HAKİM OLMASINI İSTİYORUZ'
Gençlerin iradesinin ülke yönetimine hakim olmasını istiyoruz diyen Çelik, "AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti yaş alır ama yaşlanmaz. Biz zaman geçtikçe enerjisi artan bir partiyiz. Başkaları için seçim bir kabustur bizim içinse seçim bir düğündür bir bayramdır." ifadesini kullandı.
Çelik, konuşmalarının ardından etkinliğe katılan gençlere Ankara simidi ve çay ikram etti, daha sonrasında gençlerle tramvay turuna katıldı.
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