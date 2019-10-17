17 EKİM 2019
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Omega3 içeren yiyecekler nelerdir?

Vücut tarafından üretilmeyen Omega3, sağlık için oldukça faydalı olduğu gibi bir çok hastalığa iyi gelir. Besinlerden takviye olarak alınan Omega3 belirli bir miktarda alınmalıdır. Sağlığa iyi geldiği gibi fazla tüketiminde kötü sonuçlara yol açabilir. İşte Omega3 içeren yiyecekler

17.10.2019 - 10:19 | Güncelleme: Sağlık
Omega3 içeren yiyecekler

Omega3 yağ asitleri vücut tarafından üretilmez ve gıdalarla takviye alınır. Ton balığı ve somonda çok fazla bulunur. Düzenli omega3 alımı birçok hastalıkta fayda sağlamaktadır;  yüksek tansiyon, yüksek kolesterol şeker, osteoporoz, romatoid artrit, bipolar bozuklukdepresyon , dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, şizofreni,  astım, meme kanseri, kolon kanseri, prostat kanseri gibi birçok hastalığa sebep olabilmektedir. Balık, sebze ve keten tohumu doğal omega3 kaynaklarındandır.

Omega3 Kaynağı Olan Besinler, Gıdalar ve Yiyecekler:

Bu listede verilmiş olan besinler sağlıklı kişiler için geçerlidir. Herhangi bir rahatsızlığa sahip kişilerce kullanılması hekim tavsiyesiyle olmalıdır. Haftada 2 ya da 3 gün somon veya ton balığı omega3 alımı için uzmanlar tarafından önerilen ölçüdür.

  • Balık Yağı (Sardalye, Somon, Ton),
  • Sardalye,
  • Somon,
  • Ton,
  • Uskumru,
  • Keten Tohumu ve Yağı,
  • Ceviz ve Yağı,
  • Soya Yağı,
  • Kanola Yağı,
  • Palmiye Yağı,
  • Buğday Tohumu Yağı,                                
  • Hurma Çekirdeği Yağı,
  • Mısır Yağı,
  • Fındık Yağı,
  • Hardal Yağı,
  • Karanfil,
  • Kurutulmuş Kekik,
  • Nane,
  • Sarı Hardal Tohumu,
  • Kabak Çekirdeği ve Yağı,
  • Ispanak,
  • Semizotu,
  • Soya Fasulyesi,
  • Brüksel Lahanası.

Omega3 yağ asitleri fazla tüketilmesi sonucunda adet ya da mide kanamasına yol açabilir. Kan inceltici ilaç alanlarda ve balık yağı tip 2 diyabeti olanlarda kan şekerini yükseltebilir. Cıva, dioksin ve poliklorlu bifenil gibi zararlı maddeler içeriyor olması hamilelik döneminde balık tüketimi ölçüsü uzman hekimce belirlenmelidir.

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