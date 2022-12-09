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Haberler Futbol Fransa Fransa devi satılıyor! İşte Olympique Lyon'un satış fiyatı... - Spor haberleri

Olympique Lyon'un satışında sona doğru

Fransa'nın güçlü takımlarından Olympique Lyon'un 842 milyon dolara satılması bekleniyor

Giriş: 09.12.2022 - 15:06 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa devi satılıyor! İşte Olympique Lyon'un satış fiyatı... - Spor haberleri

Fransa'nın köklü takımlarından Lyon, bu sezon istediği sonuçları alamadı ve zirvenin gerisinde kaldı.

Kulüp ise sportif başarının yanında yeni sahibini bekliyor. Lyon'dan yapılan açıklamada, kulübün çoğunluk hisselerini satın almak isteyen Eagle Football yatırım grubundan güvence alındı belirtildi.

Daha önce üç kez ertelenen satın alma işleminin kısa sürede tamamlanacağı grubun yatırımcısı John Textor tarafından doğrulandı.

Lyon'un yeni sahibi olması beklenen Eagle Football'un 39.2 milyon hisse ve hisseye çevrilebilen 789 bin tahvil için 327 milyon euro ödeme yapacağı aktarıldı.

Eagle Football'un sahibinin Brezilya ekibi Botafoga, İngiltere ekibi Crystal Palace ve Belçika 2. Lig ekibi Molenbeek'te hissesi bulunuyor.

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