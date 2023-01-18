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Olympiakos - Fenerbahçe Alagöz Holding: 58-92 (MAÇ SONUCU)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 92-58 mağlup etti.

Giriş: 18.01.2023 - 21:19 | Güncelleme: ABONE OL
Olympiakos - Fenerbahçe Alagöz Holding: 58-92 (MAÇ SONUCU)
AA

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 92-58 mağlup etti.

Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan A Grubu mücadelesinin ilk çeyreğini 25-15 önde kapatan Fenerbahçe Alagöz Holding, soyunma odasına da 51-25 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli takım, son çeyreğine 69-40 önde girdiği karşılaşmayı 92-58 kazandı.

Sarı-lacivertliler, grupta üst üste 8. maçından üstün ayrılırken, Yunan temsilcisi 10. maçında da galibiyetle tanışamadı.

Fenerbahçe Alagöz Holding'in en skorer ismi 22 sayıyla Breanna Stewart oldu

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