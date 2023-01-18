Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan A Grubu mücadelesinin ilk çeyreğini 25-15 önde kapatan Fenerbahçe Alagöz Holding, soyunma odasına da 51-25 üstünlükle gitti.

Fenerbahçe Alagöz Holding'in en skorer ismi 22 sayıyla Breanna Stewart oldu