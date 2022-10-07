UEFA Avrupa Ligi G Grubu 3. hafta maçında Karabağ, deplasmanda Olympiakos ile karşılaştı. Mücadeleyi Karabağ 3-0 kazanırken galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Kwabena, 82. dakikada Vesovic ve 86. dakikada Şeydayev kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Karabağ, gruptaki ikinci galibiyeti aldı ve 2. sıraya yerleşti. Olympiakos ise 0 puanla son sırada kaldı.