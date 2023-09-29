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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Ölümlü Dünya 2’nin ilk tanıtımı yayınlandı

        'Ölümlü Dünya 2’nin ilk tanıtımı yayınlandı

        'Ölümlü Dünya'nın devam filmi olan 'Ölümlü Dünya 2'nin ilk tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 22:50 Güncelleme: 29.09.2023 - 22:50
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        Türk Sinemasının kült filmleri arasına girmeyi başaran 'Ölümlü Dünya’nın devam filmi niteliğindeki 'Ölümlü Dünya 2’nin ilk tanıtımı yayınlandı.

        Kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden 'Mermer Ailesi', örgütün eline düşen' Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokar ve son bir vurgun yapmaya kalkışır…

        Yapımını TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin üstlendiği 'Ölümlü Dünya 2’nin başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul , Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Reha Özcan, Sarp Apak yer aldı.

        Sinemada gösterildiği dönem Türk Filmleri arasında büyük beğeni toplayan ve gösterildiği dijital platformlarda da izleme oranlarıyla adından söz ettiren ve bir fenomen haline gelen 'Ölümlü Dünya 2' gösterime 1 Aralık 2023’te girecek.

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        #ölümlü dünya
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