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        Haberler Gündem Güncel Ölümden döndüler! 3 kişi yaralandı! | Son dakika haberleri

        Ölümden döndüler! 3 kişi yaralandı!

        Adana'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, sulama kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:05 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:05
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        Ölümden döndüler! 3 kişi yaralandı!
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        Adana'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, korkuluklara da çarpıp sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin sudan çıkardığı 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 04.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Mavi Bulvar’da meydana geldi.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak demir korkuluklara da çarpıp, sulama kanalına düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle araçtaki 3 kişi sudan çıkarıldı.

        İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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