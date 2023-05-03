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Ölümcül Oyun 7 Mayıs'ta sezonu kapatıyor

Anthony Shaffer yazdığı Savaş Özdural’ın yönettiği 'Ölümcül Oyun' 7 Mayıs Pazar günü Tiyatro Ak’la Kara sahnesinde sezonun son oyunu olarak seyirciyle buluşacak.

Giriş: 03.05.2023 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
Ölümcül Oyun 7 Mayıs'ta sezonu kapatıyor
HABERTURK.COM

Tiyatro Ak’la Kara’da Anthony Shaffer yazdığı Savaş Özdural’ın yönettiği “Ölümcül Oyun” 7 Mayıs Pazar günü saat 17.00 ‘da Tiyatro Ak’la Kara sahnesinde sezonun son oyunu olarak seyirciyle buluşuyor.
Tiyatro Ak’la Kara 'Ölümcül Oyun' adlı oyunuyla tiyatro sahnesinde polisiye izlemek isteyen sanatseverleri buluşturuyor. Anthony Shaffer yazdığı, Savaş Özdural’ın yönettiği ve Ozan Dağara ile sahneyi paylaştığı oyun 7 Mayıs Pazar günü Tiyatro Ak’la Kara sahnesinde sezonu kapatacak.

OYUNUN KONUSU

Andrew Wyke başarılı bir polisiye roman yazarıdır. Karısının onu aldattığını öğrenince, aldatıldığı genç adamı yüzleşmek için evine çağırır ve ona karşı koyamayacağı bir teklifte bulunur.
Bu andan itibaren iki adamın arasında oynanan 'Ölümcül Oyunlar' başlar...
Biletler Biletix ve Tiyatro Ak’la Kara gişelerinde bulunuyor.

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