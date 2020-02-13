Ölüm korkusu nasıl yenilir?

13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ölüm hepimiz için geçerli bir durumdur. Yaşınız ne olursa olsun her yerde karşılaşabiliriz ölümle. Ölüm korkusu yaşayan bireyler ister istemez kendilerini strese sokup psikolojik sorunlar yaşayabilir. Ölümü takıntı haline getirenler bu korkuyu nasıl yenebilir. İşte cevabı haberimizde...
Ölüm korkusu bir bilinmeyene yolculuk olması açısından; hemen herkes ister istemez bu tedirginliği yaşar ve ürker. Ancak bazı kimselerde ölüm korkusu had safhalara kadar giderek takıntı olmaya başlar. Bu durumda sürekli ölümün başına gelmesinden, ölmek istemediğinden ya da ölüm korkusuyla baş edemeyerek psikolojik olarak çöküş yaşanmasından başka; her şey biter. Ölüm insanın kaçamayacağı ve bir gün başına gelebileceği bir sondur.
Ölümün hayatın bir gerçeği olarak kabul etmek ve belli yaşam süresi içerisinde her şeyden tat almaya çalışmak gerekir. Ölüm korkusu yaşamak kişinin bazı sıkıntılar yaşamasına neden olur. O açıdan ölüm korkusunu zihinde kabul ederek kabullenmeyi seçmek bir anlamda rahatlatacaktır.
İnançlı olan kişilerin bu konuda çok fazla sıkıntı taşımıyor olması söylenebilir. Hayatın sadece üç aşamadan olduğunu kabullenmek bu durumun biraz rahatlatılmasına faydası olacaktır. Her canlı doğar, yaşar ve ölür. Bu bir doğa kanunudur. Bu durum eğer artık içinden çıkılamayan bir hal alıyorsa uzman bir psikologdan yardım alınabilir. Çünkü bazen takıntı ruhsal bir rahatsızlıktan dolayı ortaya çıkabilmektedir.
Ölüm korkusu yaşayan kişinin bunu atlatabilmesi ve birileriyle paylaşarak bazı fikir alış verişi yaparak rahatlamasına fayda sağlayabilir. Yaşanan bu hayatın geçici olması bunun yanında yaşarken zevk alınarak ve mutlu bir şekilde yaşanması gerektiği bu kişiyle bağlantıda olan herkesin empoze ederek, kişinin bunu kabul etmesine yardımcı olmak gerekir. Bazı telkinler işe yarayabilir. Ancak hiç bir telkin işe yaramıyorsa kesinlikle psikolojik bir yardım gereklidir.
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