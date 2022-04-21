Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Ölüm hemen yanı başından geldi!

Ölüm hemen yanı başından geldi! Sırtı dönük bekliyordu...

Ankara'da 39 yaşındaki Ali Kılıç, ölüme yolda beklerken yakalandı. Talihsiz adam, park halindeyken freni boşalıp hareket eden su tankerinin altında kaldı. Ağır yaralanan Kılıç, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kılıç'ın kahreden ölüm anı güvenlik kamerasına yansıdı

21.04.2022 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
Ölüm hemen yanı başından geldi!
Ölüm hemen yanı başından geldi!
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'da, park halindeyken freni boşalıp hareket eden tankerin altında kalan Ali Kılıç (39) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Yenimahalle ilçesi Batı Sitesi Mahallesi Tahsin Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Reşat A. yönetimindeki 63 LN 220 plakalı su dolu tankeri park etti. Ancak freni boşalan araç, Reşat A. inmeden hareket etti.

Reşat A.'nın müdahalesine rağmen durmayan tanker, önce birkaç metre ileride yol kenarında bekleyen Ali Kılıç'a, ardından da park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada Ali Kılıç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Kılıç, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, tankerin hareket edip Ali Kılıç'a çarptığı yer aldı. Kazanın ardından tanker şoförü Reşat A. gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Dağlık alanda cansız beden bulundu
Dağlık alanda cansız beden bulundu
Kolombiya'da askerlere bombalı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı
Kolombiya'da askerlere bombalı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı
Yeni spor yasası teklifinin 13 maddesi kabul edildi
Yeni spor yasası teklifinin 13 maddesi kabul edildi
İsrail, Gazze'de iki bölgeyi vurdu
İsrail, Gazze'de iki bölgeyi vurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.