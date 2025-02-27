Ölüdeniz'de yeni yolda tek şerit trafiğe açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii Atatürk Caddesi Kayaköy Mahallesi Hisarönü-Kayaköy Yolları'na yaptığı 328 milyon liralık yol ve altyapı yatırımının çalışmaları sürüyor.

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Turizmin gözde merkezlerinden biri olan Fethiye'deki çalışmalar kapsamında, 1. etapta tek taraflı 2 bin 500 metre asfalt çalışmaları tamamlandı. Yolun tek şeridi geliş-gidiş olarak trafiğe açıldı. Büyükşehir ekipleri ikinci şerit 2 bin 500 metrenin asfalt kazı çalışmalarına başladı.

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Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgedeki çalışmaya ilişkin şunları söyledi:

"Muğla'mızın 13 ilçesinde yol yatırımlarımıza devam ediyoruz. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Fethiye ilçemizde başlattığımız dev yatırım çalışmaları ile yollarımız modern alt ve üstyapıya kavuşmuş olacak.

Fethiye Ölüdeniz yolu sadece Muğla'nın değil, ülkemizin de turizm potansiyeli açısından önemli bir noktasında bulunuyor. Yolun daha güvenli, konforlu ve modern hale gelmesi için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket ederek, büyükşehir ve ilçe ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın eşit hizmet vermeye devam edeceğiz."